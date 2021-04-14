Коронавирус: нобелевские лауреаты указали на проблемы вакцинации

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 139 млн жителей планеты. Около 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 111 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 15 апреля (время московское).

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Аргентина ужесточает ограничения в свете всплеска заражений. Школы в Буэнос-Айресе закроют на 15 дней, сообщил президент Альберто Фернандес. Проведение спортивных и культурных мероприятий запрещено на аналогичный период.

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Руководитель департамента Сената Берлина по культуре и делам Европы Клаус Ледерер (Klaus Lederer) раскритиковал поправки в Закон об эпидемиологической защите, регулирующие автоматическое ужесточение ограничительных мер в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Неясно, означают ли нововведения, ожидающие одобрения бундестага и бундесрата, запрет на культурные мероприятия не только в помещениях, но и под открытым небом. Общественные парки и сады, открытые пространства и большие площади не являются источниками опасности, подчеркнул Ледерер.

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Полевой госпиталь в муниципалитете Санту-Андре

Самый населенный штат Бразилии Сан-Паулу предупредил об угрозе коллапса своей системы здравоохранения. Медучреждения могут столкнуться с нехваткой препаратов, применяемых при интубации, уже в ближайшие дни, говорится в письме местных властей к федеральным.

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Более 60 бывших глав государств и правительств, а также свыше 100 лауреатов Нобелевской премии призвали президента США Джозефа Байдена поддержать предложение Южно-Африканской Республики и Индии временно отказаться от правил Всемирной торговой организации об интеллектуальной собственности в вопросе производства вакцин от COVID-19. Отказ позволит увеличить выпуск лекарственных препаратов и ускорит борьбу с пандемией в менее обеспеченных странах мира, говорится в открытом письме к главе Белого дома. В противном случае многие государства не смогут обеспечить массовую вакцинацию до 2024 года при нынешних темпах производства препаратов от ковида, указывается далее.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 14 апреля >>>

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