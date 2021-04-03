 Коронавирус: в Великобритании привиты уже более 5 млн человек | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 03.04.2021

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Коронавирус

Коронавирус: в Великобритании привиты уже более 5 млн человек

С начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру им инфицированы свыше 131,2 млн человек, более 2,8 млн скончались. Выздоровели более 105 млн пациентов. DW следит за событиями 4 апреля.

Один из центров вакцинации в Великобритании

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 131,2 млн жителей планеты. Свыше 2,8 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 105 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 4 апреля (время московское).

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В Тбилиси перед зданием парламента проходит немногочисленная акция протеста против комендантского часа, сообщает агентство "Интерфакс". Несколько десятков молодых людей на площади слушают музыку и танцуют. В Грузии уже несколько месяцев действует комендантский час с 21:00 до 5:00.

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В Великобритании более пяти млн человек полностью привиты от коронавируса, в том числе, более половины людей старше 80 лет. Об этом сообщает министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Он уточнил, что обе дозы вакцины получили 5,2 млн жителей, еще 31,4 млн человек была сделана первая прививка. Всего в Соединенном Королевстве проживают около 66,7 млн человек.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 3 апреля >>

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