Коронавирус: лайнер Lufthansa совершает рекордный беспосадочный перелет

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 103,5 млн жителей планеты. Свыше 2,2 млн человек скончались с диагнозом COVID-19, выздоровели более 75 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 1 февраля (время московское).

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Из-за пандемии коронавируса немецкая авиакомпания Lufthansa в настоящий момент совершает самый продолжительный в своей истории беспосадочный пассажирский перелет. Он продлится 15 часов и 35 минут. В ночь на понедельник, 1 февраля, самолет Airbus A350-900 авиакомпании вылетел из Гамбурга. Он направляется на военную базу Mount Pleasant на Фолклендских островах, расположенных в 13 700 км от немецкого города.

На борту лайнера находятся ученые из расположенного в городе Бремерхафене Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (Alfred-Wegener-Institut, AWI), а также экипаж ледокола Polarstern. Оказавшись на Фолклендских островах, все они поднимутся на борт ледокола и отправятся в экспедицию в море Уэдделла с целью сбора данных для изучения климата. Обычно ученые, направляющиеся в Антарктику, вылетают из Чили или ЮАР, однако из-за пандемии коронавируса в нынешнем году это оказалось невозможно.

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Правительство Израиля приняло решение продлить действующий в стране режим локдауна еще как минимум на пять дней. На тот же срок будет продлен запрет на воздушное сообщение со страной.

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Фармацевтический концерн AstraZeneca в течение первого квартала 2021 года поставит в ЕС 40 миллионов доз своей вакцины от коронавируса. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в соцсети Twitter.



Этот объем поставок вакцины в выше обозначенный период на 9 млн доз больше, чем было указано в изначальном предложении AstraZeneca, направленном в Брюссель. Сообщается также, что концерн собирается наращивать свои производственные мощности в ЕС.



Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

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