Коронавирус: десятки заражений среди участников Кубка Америки по футболу

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 179 млн жителей планеты. Около 3,9 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 164 млн человек выздоровели. DW следит за событиями вторника, 22 июня (время московское).

++00.55++

C 22 июня Россия в полном объеме возобновляет авиасообщение с Турцией, ограниченное в апреле из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в этой стране. О возвращении к полной программе полетов между РФ и Турцией уже объявили несколько авиакомпаний двух стран.

++00.15++

Среди участников Кубка Америки по футболу 2021 года подтверждено 140 заражений. Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) считает столь низкий результат "отчетливым" признаком эффективности мероприятий против распространения инфекции и медицинских указаний с учетом более 15 тысяч проведенных тестов. Турнир проходит в Бразилии, которая по числу подтвержденных заражений (почти 18 млн) уступает лишь Индии и США.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 21 июня >>>

Смотрите также: