На 368-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 26 февраля (время московское).

ГУР: Армия Украины перейдет в наступление весной

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Украинская армия будет готова перейти в наступление весной, заявил в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. "Думаю, весной мы будем готовы к контрнаступлению", - отметил он, добавив, что конкретный момент зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия.

Скибицкий уточнил, что одной из стратегических целей будет попытка "вбить клин в российский фронт на юге - между Крымом и материковой частью России". Замглавы ГУР не исключил также, что Украина будет наносить удары по оружейным складам на территории России, в частности, в Белгородской области. "Оттуда стартуют атаки на Украину. Это представляет угрозу, например, для Харькова", - сказал он.

Цель анонсированного контрнаступления - "освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым". "Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границах 1991 года", - подчеркнул Скибицкий.

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Американские разведданные помогают Украине защищаться от российского вторжения, убежден директор ЦРУ Билл Бернс. "Думаю, что те разведданные, которые мы смогли предоставить президенту Зеленскому не только на недавней встрече, но и по ходу войны, помогли ему защищать свою страну с таким мужеством и стойкостью", - сказал Бернс в интервью CBS.

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Украинская энергосистема работает в "бездифицитном режиме", заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона. "Уже пошла третья неделя, как производство электроэнергии полностью обеспечивает потребление. У нас есть соответствующие резервы. У нас есть планы и дальше так поддерживать энергосистему, чтобы люди не чувствовали ограничения поставок", - констатировал он.

Хорватия готовит к отправке в Украину 14 вертолетов Ми-8

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Хорватия готовит к отправке в Украину 14 вертолетов Ми-8, сообщает газета Jutarnij List. По информации издания, техника уже снята с баланса хорватской армии, с вертолетов снимают маркировку, проводят ремонтно-восстановительные работы и отправят примерно через 10 дней. Власти Хорватии официально не подтверждают эти данные, так как сведения о военной поддержке Киева признаны в стране конфиденциальными.

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Великобритания выделит 10 млн фунтов стерлингов на проведение "Евровидения" от имени Украины, а также 3000 билетов на это представление для украинских беженцев. Об этом сообщает украинское министерство культуры. "Незаконное вторжение Путина в Украину означает, что конкурс не может быть проведен там, где должен. Но мы исполнены решимости сделать так, чтобы украинский народ был в центре этого события. Тысячи билетов будут предложены переселенцам, чтобы они могли принять участие в шоу, которое чествует их родину, их культуру и музыку", - подчеркнула глава Минкульта Великобритании Люси Фрейзер.

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Избранный президент Чехии Петр Павел сравнил действия президента России Владимира Путина с экспансионистской политикой Адольфа Гитлера в отношении тогдашней Чехословакии. "Тогда, накануне Второй мировой войны, Гитлер вел себя точно так же, как Путин сейчас по отношению к Украине", - приводит агентство CTK слова Павела, произнесенные после завершения многотысячной проукраинской демонстрации в Праге. Гитлер использовал немецкое меньшинство Судетской области Чехословакии для того, чтобы "разжечь эмоции и насилие", так и Путин обосновал вторжение, среди прочего, якобы притеснением русскоязычных жителей Украины, уточнил избранный глава Чехии.

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Лидер футбольной Английской премьер-лиги "Арсенал" посвятил победу в матче против "Лестера" народу Украины. С капитанской повязкой лондонцев на эту игру вывел футболист сборной Украины Александр Зинченко. "Сегодня мы хотели выиграть для него, его близких и для всего украинского народа, который вдохновил весь мир своим духом борьбы и единством всей страны", - заявил главный тренер "Арсенала" Микель Артета. Победа над "Лестером" позволила столичному клубу вернуться на первую строчку в таблице.

ЕС ввел новые санкции против ЧВК "Вагнер"

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Европейский Союз объявил о дополнительных санкциях против российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в связи с "нарушениями прав человека" в Центральноафриканской Республике (ЦАР), Мали, Судане и Украине. В "черный список" добавлены 11 физических и семь юридических лиц, связанных с ЧВК, говорится в пресс-релизе Совета ЕС . Среди них двое командующих сил "Группы Вагнера", которые "принимали активное участие" в захвате украинского города Соледар в январе 2023 года. Сама ЧВК была включена в санкционный список Евросоюза в декабре 2021 года. "Деятельность "Группы Вагнера" представляет угрозу для людей в странах, где они действуют, и для Европейского Союза. Они ставят под угрозу международный мир и безопасность, поскольку действуют за рамками всякого правового поля", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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