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Генпрокуратура РФФото: picture-alliance/dpa/Sputnik/N. Seliverstova
КонфликтыУкраина

В России признана нежелательной организация "КрымSOS"

Ольга Лебедева
13 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 марта.

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На 397-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 27 марта (время московское).

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Россия не откажется от намерений разместить в Беларуси ядерное оружие после угроз новых западных санкций, заявили в Кремле. "На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может", - указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ему нечего добавить к заявлению Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия, которое он сделал 25 марта.

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Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность неправительственной организации "KpымSOS". С начала полномасштабной войны РФ против Украины она "активно участвует в информационной кампании, направленной на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации", заявило российское ведомство в Telegram. Оно также отметило, что заявленными целями деятельности "КрымSOS" являются деоккупация и реинтеграция украинского Крыма, а также обеспечение его возврата в состав Украины. Данные цели "направлены на нарушение территориальной целостности Российской Федерации", считает российская Генпрокуратура.

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