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Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов
Издатель "Медиазоны" Петр ВерзиловФото: picture-alliance/dpa
Правосудие и законРоссия

Басманный суд отказался заочно арестовать Петра Верзилова

Ольга Лебедева
17 мин. назад

Судья указала на отсутствие возможности ареста по статье о неуведомлении о втором гражданстве, инкриминируемой издателю "Медиазоны".

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Басманный районный суд Москвы отказался заочно арестовать издателя "Медиазоны" и участника панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова по уголовному делу, связанному с неуведомлением российских властей о наличии второго гражданства. Судья Наталья Дударь заявила, что статья 330.2 УК, инкриминируемая Верзилову, описывает преступление небольшой тяжести и не предусматривает возможности заключения под стражу, сообщает в понедельник, 9 января, "Медиазона" со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Как отмечается далее, судья также не нашла исключительных обстоятельств для ареста Верзилова.

Преследование Петра Верзилова

В конце декабря стало известно, что Следственный комитет России (СКК) потребовал заочно заключить Петра Верзилова под стражу. Его обвинили в неуведомлении российских властей о наличии у него второго (канадского) гражданства. Дело по этой уголовной статье расследуется с июля 2020 года. По словам главы "Агоры" Павла Чикова, следствие в РФ полагает, что Верзилов скрывается в резиденции папы римского в Ватикане. "УВД Северного административного округа Москвы, видимо, сделало соответствующий вывод из-за фотографий с аудиенции Верзилова и жен бойцов украинских военнослужащих в мае этого года", - заявил правозащитник.

Одновременно Чиков подчеркнул, что статья о неуведомлении гражданином РФ о наличии у него второго гражданства или вида на жительство за границей не предусматривает лишения свободы. В деле Верзилова российские власти настаивают на заключении активиста под стражу, чтобы получить возможность инициировать его выдачу в случае задержания в стране, которая связана с Россией обязательствами взаимной правовой помощи по уголовным делам, полагает адвокат.

В начале ноября Telegram-каналы Baza и Shot сообщили, что Петр Верзилов был заочно арестован в России и объявлен в международный розыск. Причиной стали его посты в соцсетях о событиях в Буче. В конце сентября 2021 года Верзилов был внесен Минюстом РФ в реестр "СМИ-иноагентов". Осенью 2018 года активист попал в реанимацию в Москве с подозрением на отравление, был перевезен в Берлин и прошел курс лечения в клинике Charité. После выписки он обвинил спецслужбы РФ в своем отравлении, увязав его с расследованием убийства трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

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