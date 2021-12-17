Европейский Союз и Украина

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Украина, выбравшая европейский вектор развития, стремится стать страной-членом Европейского Союза. Договоренность о подписании Соглашения об ассоциации Украины и ЕС достигнута в 2008 году в Париже.
В 2014 году Украина и Евросоюз подписали Соглашение об ассоциации. Этому предшествовали народные волнения на Майдане, после того как тогдашний президент Виктор Янукович объявил о приостановке процесса евроинтеграции. В результате смены власти и конфликта с Россией официальный Киев снова начал активное сближение с Евросоюзом. Соглашение об ассоциации окончательно вступило в силу в сентябре 2017 года после его ратификации всеми странами ЕС. Несколькими месяцами ранее, в июне, начал действовать безвизовый режим между Украиной и ЕС.
Скопление российских войск вблизи границ Украины стало темой саммита Евросоюза, который открылся 16 декабря в Брюсселе. Ряд государств-членов ЕС выступают за введение санкций против России на упреждение, среди прочего за отключение РФ от платежной системы Swift и остановку "Северного потока-2". Самые влиятельные члены ЕС - Германия и Франция - не спешат открывать свои карты.
Из-за высокого скопления российских войск на российско-украинской границе и Киев, и страны Запада опасаются, что Москва готовится к войне. Как будет реагировать Европа в случае военной агрессии России?
По данным Bloomberg, Германия, Франция, Италия и Испания выступают против обсуждения конкретных экономических санкций за возможное вторжение РФ в Украину и призывают сосредоточиться на переговорах с Москвой.
Переговоры с Путиным, которые Байден провел во вторник, сегодня стали темой беседы президента США с лидерами входящих в ЕС стран Восточной Европы. Ранее стало известно, что США угрожают Кремлю жесткими санкциями в случае новой агрессии против Украины. Штрафные меры могут затронуть как финансово-банковскую сферу, так и энергетику. Впрочем, решение на этот счет вряд ли будет для Вашингтона легким.