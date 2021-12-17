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Европейский Союз и Украина

Украина, выбравшая европейский вектор развития, стремится стать страной-членом Европейского Союза. Договоренность о подписании Соглашения об ассоциации Украины и ЕС достигнута в 2008 году в Париже.

В 2014 году Украина и Евросоюз подписали Соглашение об ассоциации. Этому предшествовали народные волнения на Майдане, после того как тогдашний президент Виктор Янукович объявил о приостановке процесса евроинтеграции. В результате смены власти и конфликта с Россией официальный Киев снова начал активное сближение с Евросоюзом. Соглашение об ассоциации окончательно вступило в силу в сентябре 2017 года после его ратификации всеми странами ЕС. Несколькими месяцами ранее, в июне, начал действовать безвизовый режим между Украиной и ЕС.

German Chancellor Olaf Scholz, right, and French President Emmanuel Macron address a media conference at the conclusion of an EU Summit in Brussels, Friday, Dec. 17, 2021. European Union leaders met for a one-day summit Thursday focusing on Russia's military threat to neighbouring Ukraine and on ways to deal with the continuing COVID-19 crisis. (John Thys, Pool Photo via AP)

Пять сценариев ЕС: какой будет реакция, если РФ нападет на Украину 17.12.2021

На саммите ЕС единогласно пригрозили РФ мощными санкциями в случае дальнейшей агрессии против Украины. Но какими они будут, озвучивать не стали, выражая надежду, что до этого дело все же не дойдет.

Как ЕС хочет наказать Путина за возможное вторжение в Украину (16.12.2021) 16.12.2021

Скопление российских войск вблизи границ Украины стало темой саммита Евросоюза, который открылся 16 декабря в Брюсселе. Ряд государств-членов ЕС выступают за введение санкций против России на упреждение, среди прочего за отключение РФ от платежной системы Swift и остановку "Северного потока-2". Самые влиятельные члены ЕС - Германия и Франция - не спешат открывать свои карты.

Новые санкции против Кремля? Что сделает ЕС в случае агрессии против Украины (16.12.2021) 16.12.2021

Из-за высокого скопления российских войск на российско-украинской границе и Киев, и страны Запада опасаются, что Москва готовится к войне. Как будет реагировать Европа в случае военной агрессии России?

Ukrainian President Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy attends a joint news conference with German Chancellor Angela Merkel following their talks at the Mariinsky palace in Kyiv, Ukraine, Sunday, Aug. 22, 2021. German Chancellor Angela Merkel arrived to Kyiv for a working visit to meet with top Ukrainian officials. (Sergey Dolzhenko/Pool Photo via AP)

Зеленский: Санкции нужны до эскалации со стороны России 15.12.2021

На саммите в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции после вероятной эскалации со стороны РФ будут неэффективными, они нужны до нее, чтобы предотвратить эскалацию.
6718550 10.12.2021 Servicemen take part in the military drills held by motorized infantry units of Russia's Southern Military District at the Kadamovsky training ground, in Rostov region, Russia. Sergey Pivovarov / Sputnik

Bloomberg сообщил о разногласиях в ЕС по возможному ужесточению санкций против РФ 15.12.2021

По данным Bloomberg, Германия, Франция, Италия и Испания выступают против обсуждения конкретных экономических санкций за возможное вторжение РФ в Украину и призывают сосредоточиться на переговорах с Москвой.
Russische Fallschirmjäger steigen in ein Flugzeug für Luftlandeübungen während Manövern in Taganrog. Russlands Verteidigungsminister befahl Truppen zurück zu ihren ständigen Basen nach massiven Manövern inmitten von Spannungen mit der Ukraine, sagte aber, dass sie ihre Waffen in West-Russland zurücklassen sollten für eine weitere Übung später in diesem Jahr. Die Ukraine hat kurz vor einem Nato-Treffen vor einem möglichen Einmarsch Russlands in ihr Land gewarnt. «Im schlimmsten Fall versucht Russland, die Grenzen in Europa mit Gewalt neu zu ziehen, wie es das 2008 in Georgien und 2014 in der Ukraine bereits tat», sagte Außenminister Dmytro Kuleba. +++ dpa-Bildfunk +++

Российско-украинский конфликт 15.12.2021

Весной 2021 года Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тыс. военнослужащих. Киев и страны Запада опасаются, что Москва готовится к войне.
Fahne der EU und der Östlichen Partnerschaft bei der Feier von 10 Jahren der Östlichen Partnerschaf

Саммит "Восточного партнерства": кресло представителя Беларуси будет пустовать 15.12.2021

После двух лет отсрочек ЕС проводит 15 декабря шестой саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе. Как Евросоюз пытается вдохнуть жизнь в инициативу и чего ждать от встречи - у DW.
Rohrsysteme und Absperrvorrichtungen in der Gasanlandestation von Nord Stream 2. Die fast fertiggestellte Gaspipeline soll einmal 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr von Russland nach Deutschland befördern. Die USA wollen sie mit Sanktionen stoppen.

В ЕС разошлись во мнениях по СП-2 и ответу на агрессию РФ против Украины 13.12.2021

Среди стран ЕС нет единства по вопросу возможной остановки "Северного потока - 2" в случае усиления российской агрессии в отношении Украины.
Ein Soldat der russischen Armee steht während einer Übung mit seinem Gewehr auf dem Schießplatz Kadamovskiy. Nach Einschätzung westlicher Geheimdienste will Russland mit den Truppenbewegungen in Richtung der Ukraine vor allem Zugeständnisse der Nato in umstrittenen politischen und militärischen Fragen erzwingen. +++ dpa-Bildfunk +++

Совет ЕС предостерег Россию от агрессии против Украины 13.12.2021

Совет ЕС обсудил варианты реакции на случай, если Россия пойдет на дальнейшую агрессию против Украины. Министры всех страны согласились, что РФ заплатит высокую политическую и экономическую цену за это.
27/09/2021 Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, äußert sich in der Bundespressekonferenz zum Ausgang der Bundestagswahl. +++ dpa-Bildfunk +++

Глава МИД ФРГ пока против ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2" 13.12.2021

Российский газопровод еще не соответствует нормам европейского энергетического законодательства, заявила Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF.
European Commission President Ursula von der Leyen welcomes German Chancellor Olaf Scholz at the European Commission in Brussels, Belgium, December 10, 2021. REUTERS/Johanna Geron/Pool

ЕС обещает РФ быстрые санкции за военные действия против Украины 10.12.2021

В ЕС готовят варианты экстренного введения санкций - как экономических, так и финансовых - за возможные военные действия России против Украины.

Байден предостерег Путина от новой агрессии против Украины, а что же с санкциями? DW Новости (09.12.2021) 09.12.2021

Переговоры с Путиным, которые Байден провел во вторник, сегодня стали темой беседы президента США с лидерами входящих в ЕС стран Восточной Европы. Ранее стало известно, что США угрожают Кремлю жесткими санкциями в случае новой агрессии против Украины. Штрафные меры могут затронуть как финансово-банковскую сферу, так и энергетику. Впрочем, решение на этот счет вряд ли будет для Вашингтона легким.
Annalena Baerbock, Bundesaussenministerin, startet zu ihrer ersten Auslandsreise nach Paris, Bruessel und Warschau. Hier bei einem Treffen mit dem NATO Generalsekretaer Jens Stoltenberg. 09.12.2021 Copyright: Thomas Imo/ photothek.net

Глава МИД Германии высказалась за возобновление работы Совета НАТО - Россия 09.12.2021

Анналена Бербок на второй день в должности министра иностранных дел ФРГ посетила Брюссель. Она обсудила с генсеком НАТО и главой дипломатии ЕС российские войска у границ Украины и ситуацию в Беларуси.
French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian welcomes German Foreign Minister Annalena Baerbock as she arrives for a meeting at the Quai d'Orsay in Paris, France, December 9, 2021. REUTERS/Gonzalo Fuentes/Pool

Главы МИД Германии и Франции настаивают на мерах ЕС по украинскому урегулированию 09.12.2021

Одной из главных тем первого визита главы МИД Германии Анналены Бербок за рубеж был конфликт вокруг Украины. Немецкий и французский министры согласовали позиции по международной повестке.
Russische Fallschirmjäger steigen in ein Flugzeug für Luftlandeübungen während Manövern in Taganrog. Russlands Verteidigungsminister befahl Truppen zurück zu ihren ständigen Basen nach massiven Manövern inmitten von Spannungen mit der Ukraine, sagte aber, dass sie ihre Waffen in West-Russland zurücklassen sollten für eine weitere Übung später in diesem Jahr. Die Ukraine hat kurz vor einem Nato-Treffen vor einem möglichen Einmarsch Russlands in ihr Land gewarnt. «Im schlimmsten Fall versucht Russland, die Grenzen in Europa mit Gewalt neu zu ziehen, wie es das 2008 in Georgien und 2014 in der Ukraine bereits tat», sagte Außenminister Dmytro Kuleba. +++ dpa-Bildfunk +++

Комментарий: Германия должна обозначить красные линии в диалоге с РФ 09.12.2021

Ситуация на границах Евросоюза с Беларусью и на российско-украинской границе вызывает беспокойство. ФРГ и ЕС нужно использовать все рычаги для воздействия на Москву, пишет Оливер Ролофс.
European Commission President Ursula von der Leyen speaks during a news conference following her meeting with Lithuania's President Gitanas Nauseda, Lithuania's Prime Minister Ingrida Simonyte and NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the Presidential Palace in Vilnius, Lithuania, Sunday, Nov. 28, 2021. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)

ЕС грозит России санкциями за любую новую агрессию против Украины 07.12.2021

Председатель Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен призвала Москву соблюдать территориальную целостность и суверенитет Украины. Она резко раскритиковала увеличение численности российских войск близ украинской границы.
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