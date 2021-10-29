Число экологических беженцев во всем мире в 2021 году превысило 30 млн человек

Число беженцев от природных катастроф уже сейчас втрое выше числа беженцев от насилия, сообщил Красный Крест. Потребности в гуманитарной помощи быстро растут не только в странах третьего мира, но и в США и Китае.