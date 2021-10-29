Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Суд в Кемерово вынес решение в отношении восьми фигурантов дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", где в марте 2018 года погибли 60 человек. Обвиняемые получили от 5 до 14 лет колонии.
Число беженцев от природных катастроф уже сейчас втрое выше числа беженцев от насилия, сообщил Красный Крест. Потребности в гуманитарной помощи быстро растут не только в странах третьего мира, но и в США и Китае.
По данным турецкой стороны, россияне развели костер в лесу, что привело к возникновению пожара. Туристы утверждают, что увидели огонь и пытались потушить его.
Ученые в преддверии международной конференции по защите климата опубликовали новые данные. DW оценила, как показатели, характеризующие изменения климата, влияют на нашу жизнь.
Возгорание произошло в одноэтажном цеху, где хранился порох. По последним данным, жертвами происшествия стали 17 человек.
Екатеринбург окутан смогом от тлеющих торфяников. Перекрыты участки кольцевой автодороги и федеральной трассы в Курган, задержаны авиарейсы. Концентрация угарного газа в воздухе превышена вдвое.
Немецкий страховой концерн Allianz сравнил расходы на починку автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и с электромоторами, а также выяснил, какие авто чаще возгораются.
Подсудимых обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушении правил пожарной безопасности и халатности. Прокуратура просит лишить фигурантов свободы на срок от 5 до 14,5 лет.
Стихийные бедствия, такие как циклоны, наводнения и засухи, связаны между собой, говорится в докладе ООН. Зачастую их провоцирует деятельность человека.
По словам министра культуры Украины, одна из возможных причин пожара в костеле святого Николая - замыкание внутри органа после проведения профилактических работ по его очистке.
Никогда еще на россиян не обрушивалось такое количество всевозможных природных катаклизмов. Как и вся планета, РФ и аннексированный Крым все острее испытывают на себе последствия глобального потепления.
Галерея DW напоминает о природных эксцессах, с которыми РФ и аннексированный Крым столкнулись за три месяца. Это были ливни и наводнения, жара и засухи, лесные пожары и песчаная буря.
Президент Казахстана Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура. Пожар на складе боеприпасов потушен, сообщил министр обороны Ермекбаев.
Дети вывезены с территории детских лагерей в Медведевском районе республики. Между тем в Нижегородской области лесной пожар распространяется на закрытый город Саров, где находится ядерный центр.
На борту разбившегося в Турции самолета-амфибии Бе-200 Минобороны РФ находились восемь человек. В военном ведомстве подтвердили их гибель.
По данным природозащитников, ситуация с пожарами значительно хуже, чем в 2020 и 2019 годах. В ряде регионов России происходят разрушительные наводнения.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact