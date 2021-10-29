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Пожары

25.03.2018, Russland, Kemerowo: Flammen sind bei einem Brand eines Einkaufszentrums zu sehen. Bei einem Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo sind mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen. Foto: Danil Aikin/TASS/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Фигуранты дела о пожаре в "Зимней вишне" получили до 14 лет колонии 29.10.2021

Суд в Кемерово вынес решение в отношении восьми фигурантов дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", где в марте 2018 года погибли 60 человек. Обвиняемые получили от 5 до 14 лет колонии.
MEYER, CA, USA - AUGUST 30: Fire crews worked all night to stop the Caldor FireÄôs spread after it spotted across US Highway 89 in the early evening, California, United States on August 30, 2021. Fire crews worked all day Monday to control spot fires and keep the Caldor Fire from advancing into the resort city of South Lake Tahoe. As the afternoon progressed the fire activity along US Highway 50 increased and moved past Lower Echo Lake southwest of South Lake Tahoe. Neal Waters / Anadolu Agency

Число экологических беженцев во всем мире в 2021 году превысило 30 млн человек 28.10.2021

Число беженцев от природных катастроф уже сейчас втрое выше числа беженцев от насилия, сообщил Красный Крест. Потребности в гуманитарной помощи быстро растут не только в странах третьего мира, но и в США и Китае.
August 2021**** TUNCELI'NIN OVACIK ILE HOZAT ILCELERI ARASINDAKI KALAN BOLGEDE DEVAM EDEN ORMAN YANGININA 1 UCAK VE 2 HELIKOPTERLE HAVADAN, ARAZOZ VE IS MAKINALARIYLA DA KARADAN MUDAHALE EDILIYOR. FOTO: SERHAT OZAN YILDIRIM/TUNCELI, (DHA)

Российских туристов арестовали в Турции по подозрению в поджоге леса 25.10.2021

По данным турецкой стороны, россияне развели костер в лесу, что привело к возникновению пожара. Туристы утверждают, что увидели огонь и пытались потушить его.
26.07.2019, xmkx, Wetter Hitzewelle in Deutschland, Thermometer mit 41 Grad | Verwendung weltweit

На 1,5 градуса выше. Как глобальное потепление меняет нашу жизнь 24.10.2021

Ученые в преддверии международной конференции по защите климата опубликовали новые данные. DW оценила, как показатели, характеризующие изменения климата, влияют на нашу жизнь.
This handout photograph taken and released by the Russian Emergency Situations Ministry on October 22, 2021, shows firefighters working to put out a fire at a gunpowder and chemicals plant in Ryazan Region. - Seven people died and nine others were missing after a fire on Friday at a factory southeast of Moscow that produces industrial explosives as well as armaments. (Photo by Handout / RUSSIAN EMERGENCY SITUATIONS MINISTRY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / RUSSIAN EMERGENCY SITUATIONS MINISTRY - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

При взрыве на пороховом заводе под Рязанью погибли 17 человек 22.10.2021

Возгорание произошло в одноэтажном цеху, где хранился порох. По последним данным, жертвами происшествия стали 17 человек.
YEKATERINBURG, RUSSIA - AUGUST 18, 2021: Smoke from a Pervouralsk wildfire has reached Yekaterinburg. On August 17, 2021, a forest fire broke out in the Pervouralsk Municipality, Sverdlovsk Region, covering an area of 40 hectares; staff and guests of the Ozero Glukhoye health resort have evacuated. Donat Sorokin/TASS

В Екатеринбурге из-за тлеющих торфяников превышена концентрация вредных веществ 14.10.2021

Екатеринбург окутан смогом от тлеющих торфяников. Перекрыты участки кольцевой автодороги и федеральной трассы в Курган, задержаны авиарейсы. Концентрация угарного газа в воздухе превышена вдвое.
03.04.2013 ILLUSTRATION - Der Mechatroniker Manuel Schulz prüft am 03.04.2013 in der Werkstatt des VW Autohaus Bargteheide den Zustand des Unterbodens und der dort angebrachten Teile und Leitungen. | Verwendung weltweit

Что обходится дороже: ремонт электромобилей или машин с ДВС? 03.10.2021

Немецкий страховой концерн Allianz сравнил расходы на починку автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и с электромоторами, а также выяснил, какие авто чаще возгораются.
(180325) -- MOSCOW, March 25, 2018 (Xinhua) -- Members of the emergency ministry fire service try to put out the fire at the Zimnyaya Vishnya shopping mall in Kemerovo, Russia, on March 25, 2018. At least 37 people were killed in a fire in a shopping mall in south central Russia's Kemerovo city on Sunday, while many others are missing, TASS news agency reported, citing a source with firefighters. (Xinhua/Sputnik) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Суд признал виновными фигурантов дела о пожаре в "Зимней вишне" 30.09.2021

Подсудимых обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушении правил пожарной безопасности и халатности. Прокуратура просит лишить фигурантов свободы на срок от 5 до 14,5 лет.
10.08.2021****Firefighters try to extinguish a fire in the village of Avgaria, on the island of Evia, Greece, August 10, 2021. REUTERS/Stelios Misinas

Доклад ООН указывает на взаимосвязь стихийных бедствий по всему миру 08.09.2021

Стихийные бедствия, такие как циклоны, наводнения и засухи, связаны между собой, говорится в докладе ООН. Зачастую их провоцирует деятельность человека.
Detail of the catholic church of St. Nicholas in Kiev also known as organ hall

Пожар в костеле святого Николая в Киеве уничтожил уникальный орган 04.09.2021

По словам министра культуры Украины, одна из возможных причин пожара в костеле святого Николая - замыкание внутри органа после проведения профилактических работ по его очистке.

Ein Feuerwehrmann steht am Ort eines Waldbrands im Gebiet Gorny Ulus westlich von Jakutsk. Die Waldbrandsituation in Russland nimmt immer dramatischere Ausmaße an. Im flächenmäßig größten Land der Erde meldeten die Behörden am 07.08.2021 mehr als 250 Brände mit einer Gesamtfläche von mehr als drei Millionen Hektar. +++ dpa-Bildfunk +++

Лето 2021: как Россия пострадала от изменения климата (фотогалерея) 01.09.2021

Никогда еще на россиян не обрушивалось такое количество всевозможных природных катаклизмов. Как и вся планета, РФ и аннексированный Крым все острее испытывают на себе последствия глобального потепления.
Пожарный близ Якутска смотрит на лесной пожар

Природные катастрофы лета 2021 в России - последствия изменения климата 31.08.2021

Галерея DW напоминает о природных эксцессах, с которыми РФ и аннексированный Крым столкнулись за три месяца. Это были ливни и наводнения, жара и засухи, лесные пожары и песчаная буря.
26.08.2021 JAMBIL, KAZAKHSTAN - AUGUST 26: Flames and smokes rise after a fire broke out in warehouse of the military unit stationed in Bayzakov district of Jambil province, Kazakhstan on August 25, 2021. Ahmet Atak / Anadolu Agency

Число погибших при взрывах в Казахстане увеличилось до 13 человек 28.08.2021

Президент Казахстана Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура. Пожар на складе боеприпасов потушен, сообщил министр обороны Ермекбаев.
18.07.2021, Russland, Magaras: Freiwillige und Mitarbeiter des Yakutlesresurs löschen einen Waldbrand außerhalb des Dorfes Magaras 87 Km westlich von Jakustk, der Hauptstadt der Republik Sacha. In weiten Teilen Russlands kam es aufgrund von ungewöhnlich hohen Temperaturen und der Vernachlässigung von Brandschutzvorschriften zu Waldbränden, wobei die Region Sacha-Jakutien im Nordosten Sibiriens am stärksten betroffen ist. Foto: Alexey Vasilyev/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В Марий Эл из-за лесного пожара эвакуированы более 400 детей 20.08.2021

Дети вывезены с территории детских лагерей в Медведевском районе республики. Между тем в Нижегородской области лесной пожар распространяется на закрытый город Саров, где находится ядерный центр.
This videograb image taken and released by DHA Turkish News Agency on August 14, 2021 shows a general view of the wreckage of a Russias Bombadier Be-200 aircraft at Kahramanmaras, southern Turkey. - Russia on August 14, 2021 said a water-dropping plane with eight crew onboard had crashed in Turkey during a firefighting mission in the country. - Turkey OUT (Photo by - / Demiroren News Agency (DHA) / AFP) / Turkey OUT (Photo by -/Demiroren News Agency (DHA)/AFP via Getty Images)

В Турции разбился тушивший пожары самолет Минобороны РФ 14.08.2021

На борту разбившегося в Турции самолета-амфибии Бе-200 Минобороны РФ находились восемь человек. В военном ведомстве подтвердили их гибель.

Ein Feuerwehrmann steht am Ort eines Waldbrands im Gebiet Gorny Ulus westlich von Jakutsk. Die Waldbrandsituation in Russland nimmt immer dramatischere Ausmaße an. Im flächenmäßig größten Land der Erde meldeten die Behörden am 07.08.2021 mehr als 250 Brände mit einer Gesamtfläche von mehr als drei Millionen Hektar. +++ dpa-Bildfunk +++

Площадь лесных пожаров в России может стать рекордной 14.08.2021

По данным природозащитников, ситуация с пожарами значительно хуже, чем в 2020 и 2019 годах. В ряде регионов России происходят разрушительные наводнения.
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