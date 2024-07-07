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Под Воронежем после атаки БПЛА горит склад боеприпасов

Роман Сулима
7 июля 2024 г.

По предварительным данным, речь идет о складе в Сергеевке Подгоренского района. По сообщению губернатора региона, "началась детонация взрывоопасных объектов". О жертвах не сообщается.

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Украинский военный запускает дрон в сторону РФ
Запуск ударного дрона в сторону РФ (фото из архива)Фото: REUTERS

В Подгоренском районе Воронежской области РФ вследствие атаки беспилотников в ночь на воскресенье, 7 июля, загорелся склад боеприпасов и "началась детонация взрывоопасных объектов". Об этом сообщил в Telegram губернатор области Александр Гусев. По его словам, российские средства ПВО уничтожили несколько беспилотников, однако "при падении их остатков произошел пожар на одном из складов". По сообщению агентства "Интерфакс", детонация взрывоопасных объектов продолжается.

В населенном пункте введен "режим чрезвычайной ситуации", перекрыта дорога и готовят жителей к эвакуации в пункты временного размещения на автобусах, сообщил Гусев. "В результате одного из взрывов загорелась постройка жилого дома", - также написал он. По словам губернатора, пожар ликвидирован. О жертвах не сообщается.

По предварительным данным, речь идет о Сергеевке в Подгоренском районе, где расположен склад боеприпасов, которые ВС РФ использует для атак по Украине. На опубликованных в соцсетях видео с места событий, виден столб дыма и слышны взрывы.

Представитель МВД Украины назвал реакцию властей региона РФ "стыдливой"

"В местных телеграм-каналах возмущаются, что власти не спешат информировать людей о настоящих масштабах угрозы детонации складов с боеприпасами", - написал в Telegram внештатный советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Использованное властями российского региона определение "детонация взрывоопасных предметов" он назвал "стыдливой", приведя частное видео атаки на военный склад под Воронежем, где утверждается, что БПЛА "прилетел четко в цель".

В утренней сводке Минобороны России атака беспилотников на Воронежскую область не упоминается. Там говорится только об одном дроне, сбитом над Белгородской областью.

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