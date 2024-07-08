Туристы спровоцировали лесной пожар под Туапсе

В бухте Инал , расположенной в Туапсинском районе Краснодарского края, начался лесной пожар площадью 6000 квадратных метров, сообщил в своем Telegram-канале глава района Сергей Бойко в воскресенье, 7 июля.

В тушении огня задействованы 65 человек и 9 единиц техники, пишет чиновник. Местные власти эвакуируют людей из ближайших баз отдыха. Информации о пострадавших в результате пожара нет.

Сразу несколько Telegram-каналов сообщили, что причиной возгорания стала запущенная туристами сигнальная ракета. По данным канала Mash, всего было запущено три штуки: две упали в море, а одна в лес.

Ранее в тот же день глава города Геленджик Краснодарского края Алексей Богодистов в своем Telegram-канале также сообщил о лесном пожаре на хуторе Джанхот, расположенном недалеко от города. Его площадь составила примерно 75 тысяч квадратных метров, к тушению были привлечены около 120 человек и 32 единицы техники. При этом, по словам Богодистова, угрозы для населения в результате возгорания нет.