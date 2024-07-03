В Бад-Эмсе горит резиденция Александра II

"Дом четырех башен" считался своего рода неофициальной резиденций Александра II во время визитов в Бад-Эмс. Здесь был подписан Эмсский указ.

На немецком курорте Бад-Эмс в земле Рейнланд-Пфальц в ночь на среду, 3 июля, начался пожар в одном из исторических зданий, включенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сообщает информационное агентство dpa, в настоящий момент городской замок XVII века, известный как "Дом четырех башен" (Vier-Türme-Haus), находится на ремонте, поэтому на момент возгорания, причины которого пока неизвестны, людей внутри не было.

По словам бургомистра города Оливера Крюгеля (Oliver Krügel), находящегося на месте происшествия, огонь охватил историческую деревянную конструкцию крыши, которую уже нельзя будет спасти. На момент написания этого сообщения работы по тушению пожара продолжались. По данным спасателей, они могут затянуться до утра следующего дня.

"Дом четырех башен" (Vier-Türme-Haus) в Бад-Эмсе Фото: Volker Preußer/IMAGO

Городской замок в Бад-Эмсе

"Дом четырех башен" или Карлсбург, возведенный в эпоху барокко в 1697 году, является одним из главных исторических зданий этого всемирно известного водолечебного курорта, несколько лет назад получившего статус памятника ЮНЕСКО в числе других таких европейских достопримечательностей.

В свое время это здание считалось своего рода неофициальной летней резиденцией российского императора Александра II во время посещений Бад-Эмса. 30 мая 1876 года здесь был подписан Эмсский указ, направленный на ограничение использования украинского языка в Российской империи. Среди других гостей этой курортной резиденции были, в частности, прусский кронпринц и будущий император Германии Фридрих III (Friedrich III), а также немецкий композитор Карл Мария фон Вебер (Carl Maria von Weber).