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В Краснодарском крае - лесной пожар на площади 20 га

Александра Иванова
14 июля 2024 г.

Из-за верхового пожара огонь перешел на базу отдыха "Голубая волна" в поселке Дюрсо. Огонь повредил там 6 деревянных домов и 2 автомобиля, сообщает МЧС. Люди были эвакуированы.

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Лесной пожар в Ростовской области РФ в 2022 году
Лесной пожар в Ростовской области РФ в 2022 годуФото: Russian Emergencies Ministry/TASS/dpa/picture alliance

В Краснодарском крае РФ горят лесной массив и трава на площади в 20 га, передает пресс-служба МЧС России в Telegram в воскресенье, 14 июля. "Авиацией МЧС России сброшено 30 тонн воды. На месте работают порядка 160 специалистов и 40 единиц техники", - говорится в посте.

Пожар на территории базы отдыха

Около полудня 14 июля спасатели сообщили, что из-за верхового пожара огонь перешел на базу отдыха "Голубая волна", расположенную в поселке Дюрсо. В превентивных целях администрация эвакуировала оттуда 220 человек, в том числе 40 детей. В тушении этого пожара принимали участие вертолеты Ми-8 и Ка-32 МЧС России. Около 13.00 мск ведомство проинформировало, что горение травы на территории базы отдыха было полностью ликвидировано.

По данным МЧС, на территории "Голубой волны" в результате пожара было повреждено шесть деревянных домов и два легковых автомобиля. Огонь охватил 1500 квадратных метров. Сведений о пострадавших на момент публикации не поступало.

Отдыхающих просят воздержаться от поездок в направлении Сухой щели, чтобы не затруднять движение техники, задействованной в тушении, пишет один из краснодарских Telegram-каналов.

Эвакуация местных жителей

Между тем местные жители опубликовали в Telegram фото и видео, на которых видны клубы белого дыма, поднимающиеся над лесом, недалеко от береговой линии. "Люди эвакуируются по береговой линии, слышны хлопки", - говорится в одном из постов Telegram-канала "Краснодар и край". Ссылаясь на своих подписчиков, канал передает, что лесные пожары происходят также в пригороде Краснодара - станице Марьянской, поселке Белозерный и заповеднике "Большой Утриш".

 

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