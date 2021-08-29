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Международный олимпийский комитет (МОК)

Международный олимпийский комитет (МОК)

PYEONGCHANG, SOUTH KOREA - FEBRUARY 7, 2018: Former International Olympic Committee (IOC) President Jacques Rogge looks on during the 132nd session of the International Olympic Committee (IOC) prior to the 2018 Winter Olympic Games Olympische Spiele Olympia OS at Kensington Flora Hotel. Sergei Bobylev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS07287F

Умер бывший глава МОК Жак Рогге 29.08.2021

"Радость Жака Рогге от спорта заражала других", - сказал Томас Бах, вспоминая о жизни своего предшественника на посту президента Международного олимпийского комитета.

МОК будет расследовать дело Тимановской (03.08.2021) 03.08.2021

Легкоатлетка Кристина Тимановская получила польскую визу и вылетит в Варшаву 4 августа. Ранее ее отстранили от участия в олимпиаде и попытались насильно вывезти в Беларусь.

July 11, 2019 - Napoli, Campania, Italy - TSIMANOUSKAYA Krystsina of Belarus first classified in the Women's 200m Final during day 10 of the Napoli 2019 Summer Universiade. (Credit Image: © Ernesto Vicinanza/SOPA Images via ZUMA Wire

МОК начал официальное расследование в отношении НОК Беларуси 03.08.2021

Международный олимпийский комитет намерен разобраться с ситуацией, связанной со скандалом вокруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской, которую пытались принудительно отправить на родину.
Belarusian athlete Krystsina Tsimanouskaya stands surrounded by police officers at Haneda international airport in Tokyo, Japan August 1, 2021. REUTERS/Issei Kato

МОК обратился к Беларуси за разъяснениями по ситуации с Тимановской 02.08.2021

Спортсменка, заявившая о попытке ее насильственного вывоза в Беларусь из Японии, сейчас в безопасности и под защитой японских властей, заявили в Международном олимпийском комитете.
Belarusian athlete Krystsina Tsimanouskaya stands surrounded by police officers at Haneda international airport in Tokyo, Japan August 1, 2021. REUTERS/Issei Kato

Чехия предложила визу белорусской спортсменке Кристине Тимановской 01.08.2021

Представители МОК пообщались с членом белорусской сборной Кристиной Тимановской, которую тренеры попытались против ее воли вывезти из Токио.
Members of the Netherlands delegation wait for screening and Covid testing upon their arrival on a flight from Amsterdam at Narita International Airport in Narita, Chiba Prefecture on July 18, 2021, ahead of the 2020 Olympic Games in Tokyo. (Photo by David GANNON / AFP) (Photo by DAVID GANNON/AFP via Getty Images)

Глава ВОЗ назвал Игры в Токио надеждой в борьбе с коронавирусом 21.07.2021

Еще никогда Олимпиада не проходила в условиях пандемии, сказал Тедрос Адханом Гебрейесус на сессии МОК. Она могла бы объединить людей в борьбе с коронавирусом.
19.07.2021 | A five-ring Olympic emblem is put at Odori Park in Sapporo City, Hokkaido Prefecture on July 19, 2021. Odori Park is a competition venue for marathon and racewalking. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

В олимпийский девиз "Быстрее, выше, сильнее" добавлено слово "вместе" 20.07.2021

За три дня до начала Олимпиады в Токио участники сессии МОК единогласно одобрили изменение олимпийского девиза. Теперь он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее - вместе".
French Junior Sports Minister Roxana Maracineanu passes in front of a portrait of French athlete and pioneer of women's sports, Alice Milliat, during the inauguration of a statue in tribute to Milliat at the Maison du sport francais (French House of Sports), the headquarters of the French National Olympic and Sports Committee (Comite national olympique et sportif francais, CNOSF) in Paris on March 8, 2021. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Почему спортивные функционеры МОК испугались женщин 24.03.2021

Роль женщины на Олимпиаде - чествовать мужчину. Так прописал президент Международного олимпийского комитета 100 лет назад. Но его идее не суждено было воплотиться в реальность.
26.06.2019, Weißrussland, Minsk: MINSK, BELARUS - NOVEMBER 19, 2019: Pictured in this file image dated June 26, 2019, is Belarusian President Alexander Lukashenko's son Viktor Lukashenko attending an award ceremony for the winners of the Brest-Minsk stage of the World Rally 2019 electric car rally. Denis Kostyuchenko/BelTA/TASS Foto: Denis Kostyuchenko/TASS/dpa |

МОК не признал Лукашенко-младшего новым председателем НОК Беларуси 08.03.2021

МОК не признает Виктора Лукашенко новым председателем НОК Беларуси, а Дмитрия Баскова - членом исполкома. Связь с НОК будет поддерживаться только через генерального секретаря.

Лукашенко хотят лишить хоккея, а МОК уже наложил санкции на него вместе с сыном за атаки на атлетов (08.12.2020) 08.12.2020

Международный олимпийский комитет наложит временные санкции на белорусских спортивных функционеров. А Международная федерация хоккея может перенести чемпионат мира в 2021 году из Беларуси в другую страну.
08.01.2020 Yodli, the Lausanne 2020 mascot, poses with a young girl Aurore and the Olympic Flame of the Lausanne 2020 Winter Youth Olympic Games during the Torch Tour ahead of the Lausanne 2020 Winter Youth Olympic Games, front of the Olympic rings of the International Olympic Committee (IOC), at the Olympic House, in Lausanne, Switzerland, Wednesday, January 8, 2020. Lausanne from 9 to 22 January 2020. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) |

МОК изучит соблюдение Беларусью Олимпийской хартии 24.10.2020

Международный олимпийский комитет обеспокоен ситуацией в спортивном сообществе Беларуси в свете репрессий в отношении атлетов. Возглавляемый Лукашенко НОК Беларуси заверил, что соблюдает Олимпийскую хартию.
Der in Iran zum Tode verurteilter Ringer Navid Afkari Stichworte: Iran, Proteste 2018, Todesstrafe, Folter, Ringer Navid Afkari, Nawid, zum Tode verurteilt, Geständnis durch Folter Rechteeinräumung: Lizenz: frei Quelle Bild 2: rokna

В МОК шокированы казнью иранского борца Афкари 12.09.2020

Смертный приговор в отношении 27-летнего спортсмена был приведен в исполнение в тюрьме Адель-Абад на юге Ирана.
A 3D printed Olympics logo is seen in front of displayed Tokyo 2021 words in this illustration taken March 24, 2020. REUTERS/Dado Ruvic TPX IMAGES OF THE DAY

Олимпиада в Токио пройдет в июле-августе 2021 года 30.03.2020

Летние олимпийские игры 2020 года, которые перенесли из-за коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября следующего года.

ARCHIV - 19.03.2020, Japan, Shinjuku: Die japanische Nationalflagge über dem Symbol der Olympischen Ringe ist am Eingang des Japanischen Olympischen Museums in Shinjuku zu sehen. Die japanischen Organisatoren, das Internationale Olympische Komitee (IOC) und das Internationale Paralympische Komitee (IPC) halten bislang an ihren Plänen fest, trotz der weltweiten Coronavirus-Pandemie Olympia vom 24. Juli bis 9. August und die Paralympics von 25. August bis 6. September auszurichten. (zu dpa: «IOC setzt sich Frist über Olympia-Entscheidung von vier Wochen») Foto: Stanislav Kogiku/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Олимпиада в Токио из-за коронавируса перенесена на год 24.03.2020

На фоне пандемии коронавируса МОК после совещания с правительством Японии принял решение перенести Олимпиаду в Токио. Ранее к этому призвали Национальные олимпийские комитеты многих стран.
01.12.2018, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Alfons Hörmann, Präsident des DOSB spricht auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes. Foto: Guido Kirchner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Олимпийский союз в ФРГ высказался за перенос Олимпиады 23.03.2020

DOSB настаивает на переносе Игр в Токио "минимум на следующий год" и требует от МОК, чтобы в этом вопросе в скорейшие сроки наступила определенность.

08.01.2020 Yodli, the Lausanne 2020 mascot, poses with a young girl Aurore and the Olympic Flame of the Lausanne 2020 Winter Youth Olympic Games during the Torch Tour ahead of the Lausanne 2020 Winter Youth Olympic Games, front of the Olympic rings of the International Olympic Committee (IOC), at the Olympic House, in Lausanne, Switzerland, Wednesday, January 8, 2020. Lausanne from 9 to 22 January 2020. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) |

МОК в течение четырех недель примет решение о судьбе Олимпиады 22.03.2020

В заявлении Международного олимпийского комитета отмечается, что "отмена Олимпийских игр в Токио 2020 года не решит ни одной из проблем и никому не поможет. Поэтому вопрос об отмене не стоит на повестке дня".
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