Международный олимпийский комитет (МОК)

Глава ВОЗ назвал Игры в Токио надеждой в борьбе с коронавирусом

Еще никогда Олимпиада не проходила в условиях пандемии, сказал Тедрос Адханом Гебрейесус на сессии МОК. Она могла бы объединить людей в борьбе с коронавирусом.