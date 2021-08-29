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Международный олимпийский комитет (МОК)
"Радость Жака Рогге от спорта заражала других", - сказал Томас Бах, вспоминая о жизни своего предшественника на посту президента Международного олимпийского комитета.
Легкоатлетка Кристина Тимановская получила польскую визу и вылетит в Варшаву 4 августа. Ранее ее отстранили от участия в олимпиаде и попытались насильно вывезти в Беларусь.
Международный олимпийский комитет намерен разобраться с ситуацией, связанной со скандалом вокруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской, которую пытались принудительно отправить на родину.
Спортсменка, заявившая о попытке ее насильственного вывоза в Беларусь из Японии, сейчас в безопасности и под защитой японских властей, заявили в Международном олимпийском комитете.
Представители МОК пообщались с членом белорусской сборной Кристиной Тимановской, которую тренеры попытались против ее воли вывезти из Токио.
Еще никогда Олимпиада не проходила в условиях пандемии, сказал Тедрос Адханом Гебрейесус на сессии МОК. Она могла бы объединить людей в борьбе с коронавирусом.
За три дня до начала Олимпиады в Токио участники сессии МОК единогласно одобрили изменение олимпийского девиза. Теперь он звучит так: "Быстрее, выше, сильнее - вместе".
Роль женщины на Олимпиаде - чествовать мужчину. Так прописал президент Международного олимпийского комитета 100 лет назад. Но его идее не суждено было воплотиться в реальность.
МОК не признает Виктора Лукашенко новым председателем НОК Беларуси, а Дмитрия Баскова - членом исполкома. Связь с НОК будет поддерживаться только через генерального секретаря.
Международный олимпийский комитет наложит временные санкции на белорусских спортивных функционеров. А Международная федерация хоккея может перенести чемпионат мира в 2021 году из Беларуси в другую страну.
Международный олимпийский комитет обеспокоен ситуацией в спортивном сообществе Беларуси в свете репрессий в отношении атлетов. Возглавляемый Лукашенко НОК Беларуси заверил, что соблюдает Олимпийскую хартию.
Смертный приговор в отношении 27-летнего спортсмена был приведен в исполнение в тюрьме Адель-Абад на юге Ирана.
Летние олимпийские игры 2020 года, которые перенесли из-за коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября следующего года.
На фоне пандемии коронавируса МОК после совещания с правительством Японии принял решение перенести Олимпиаду в Токио. Ранее к этому призвали Национальные олимпийские комитеты многих стран.
DOSB настаивает на переносе Игр в Токио "минимум на следующий год" и требует от МОК, чтобы в этом вопросе в скорейшие сроки наступила определенность.
В заявлении Международного олимпийского комитета отмечается, что "отмена Олимпийских игр в Токио 2020 года не решит ни одной из проблем и никому не поможет. Поэтому вопрос об отмене не стоит на повестке дня".
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