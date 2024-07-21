Франция не пустит на Олимпиаду ряд российских журналистов

Запрет из-за подозрений в шпионаже коснулся около 100 человек из России, Беларуси и ряда других стран, сообщил министр внутренних дел Франции.

Власти Франции отказали в доступе на летние Олимпийские игры в Париже нескольким десяткам иностранцев, опасаясь шпионажа. запрет коснулся около ста человек из России, Беларуси и ряда других государств, сообщил в субботу, 20 июля, в интервью изданию Le Journal du Dimanche министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

Он уточнил, что речь идет об иностранцах, которые хотели приехать на Олимпиаду-2024 под видом журналистов, физиотерапевтов или технического персонала. "Вероятно, они были бы здесь не для того, чтобы совершать нападения. Но, помимо разведки и традиционного шпионажа, следует помнить о доступе к точкам входа в компьютерные сети для осуществления кибератак", - отметил Дарманен. В то же время на Игры допустили россиян, работающих в Международном олимпийском комитете.

"Мы отказали большому количеству "журналистов", которые утверждали, что хотят освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете. Мы исходим из принципа предосторожности", - сказал министр.

В общей сложности, по словам Жеральда Дарманена, при 960 тысячах досье, проверенных спецслужбами, отказ в допуске к работе на ОИ-2024 и возможности посещения мероприятий, связанных с летними Играми, получили 4340 человек, включая волонтеров, работников стадионов и членов спортивных делегаций. Речь идет о подозреваемых в связях с террористами, об исламистах, радикальных активистах как правого, так и левого толка, а также тех, кто ранее был осужден за преступления.

Участие в летних Олимпийских играх, которые стартуют в Париже 26 июля, примут 15 российских и 16 белорусских спортсменов, которые будут выступать в нейтральном статусе.