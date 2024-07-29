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Фигуристы США и Японии получат медали за Олимпиаду-2022

Александра Иванова
29 июля 2024 г.

После дисквалификации россиянки Камилы Валиевой и пересчета баллов за командное выступление по фигурному катанию США досталось "золото", а Японии - "серебро" Игр в Пекине.

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Российская фигуристка Камила Валиева на Олимпийских играх в Пекине (фото из архива)
Российская фигуристка Камила Валиева на Олимпийских играх в Пекине (фото из архива)Фото: Kyodo/IMAGO

Фигуристы США и Японии 7 августа 2024 года получат медали за первое и второе места в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

"Церемония награждения после перераспределения медалей командных соревнований по фигурному катанию Олимпиады в Пекине пройдет в Парке чемпионов в Париже", - заявил он.

Ранее, 25 июля, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России и российских фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпиады 2022 года. 

Дисквалификация россиянки Камилы Валиевой

В январе 2024 года российская фигуристка Камила Валиева, выступавшая на Олимпиаде 2022 года в Пекине в командных соревнованиях по фигурному катанию, решением CAS была дисквалифицирована на четыре года из-за допинга. Ее баллы вычли из результатов командного зачета российских спортсменов, принимавших участие в Играх 2022 года под нейтральным флагом. В итоге команда из США поднялась на первое место, а фигуристы из Японии - на второе. За российской командой после пересчета баллов - на данный момент - остается "бронза".

Апелляцию на это решение суда подавала также Канада, чьи спортсмены заняли в Пекине четвертое место. Эта претензия еще находится на рассмотрении CAS, поэтому медали за третье место пока вручаться не будут.

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