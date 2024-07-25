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CAS не вернул российским фигуристам "золото" Олимпиады

Алексей Волошинов
25 июля 2024 г.

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию российских фигуристов на лишение их золотой медали на Олимпиаде в Пекине.

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Российская фигуристка Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине в 2022 году
Российская фигуристка Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине в 2022 годуФото: David Ramos/Getty Images

Спортивный арбитражный суд (CAS) в четверг, 25 июля, отклонил апелляцию российских фигуристов и Олимпийского комитета России (ОКР) на лишение сборной РФ золотой медали на Олимпиаде в Пекине 2022 года.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявила, что разочарована таким решением CAS. "Правовые аргументы были полностью на стороне российской команды, которая завоевала свои медали в чистой и честной борьбе", - говорится в официальном заявлении, опубликованном на официальном сайте федерации. В нем также отмечается, что суд опубликовал лишь резолютивную часть решения без мотивировочной.

"Как только будет предоставлен полный документ, содержащий обоснование решения, мы сможем его детально проанализировать и дать комментарии по содержанию, а также по нашим дальнейшим шагам по защите прав и интересов наших спортсменов", - добавили в спортивном ведомстве.

Лишение российской сборной по фигурному катанию олимпийского "золота"

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. На Олимпиаде в Пекине в 2022 году она, в частности, выступала в командных соревнованиях по фигурному катанию, где сборная России заняла первое место.

В соответствии с решением CAS Международный союз конькобежцев (ISU) аннулировал результат Валиевой, в результате чего сборная России опустилась с первого места на третье. Чемпионом в этой дисциплине таким образом стала сборная США.

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