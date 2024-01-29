CAS дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на 4 года

Камила Валиева дисквалифицирована на 4 года задним числом - с 25 декабря 2021 года. Российская фигуристка лишается всех своих наград за этот период.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года. В пресс-релизе CAS , опубликованном в понедельник, 29 января, говорится, что спортсменка лишается всех полученных за этот период "титулов, наград, медалей, прибыли и призов".

Как подчеркивает CAS, Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно, на чем настаивал дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА), который в январе 2023 года пришел к выводу, что, хотя фигуристка и нарушила антидопинговые правила, в ее действиях не было никакой вины или халатности.

У сторон остается право на апелляцию

Решение коллегии CAS является окончательным и обязательным для исполнения, однако у сторон остается право подать в течение 30 дней апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

В феврале 2022 года Международное агентство по тестированию (ITA) обнаружило в допинг-пробе Валиевой следы запрещенного вещества триметазидина. Из-за этого Международный олимпийский комитет (МОК) не вручил награды по итогам командных соревнований в фигурном катании на зимней Олимпиаде в Пекине - в них победила команда России, в которую входила и Камила Валиева. Второе место заняли США, третье - Япония, четвертое - Канада.

Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм 15-летней фигуристки случайно от принимавшего триметазидин дедушки, который отвозил ее на тренировки.

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