Фигуристов из РФ лишили командного золота Олимпиады в Пекине

После дисквалификации Камилы Валиевой ISU пересмотрел итоги командного турнира фигуристов на пекинской Олимпиаде. За вычетом очков Валиевой россияне - лишь на третьем месте за сборными США и Японии.

Международный союз конькобежцев (ISU) после дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне пересмотрел итоговую таблицу командных соревнований по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Из итогового результата россиян, выступавших под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и получивших на Олимпиаде 74 очка - вычли 20 баллов (по 10 - за победы Валиевой в короткой и произвольной программах), тем самым они опустились на третье место с 54 очками, сообщил ISU во вторник, 30 января.

На первом месте с 65 очками оказалась сборная США, а серебро досталось японским фигуристам, набравшим 63 очка. ISU также отменил результат Валиевой в турнире одиночниц пекинской Олимпиады и лишил ее четвертого места.

Валиеву также лишили золота ЧЕ-2022

Кроме того, ISU аннулировал золотую медаль Валиевой на чемпионате Европы 2022 года. Победительницей этого первенства признана россиянка Анна Щербакова, серебро - еще у одной фигуристки из РФ Александры Трусовой, а бронза - у бельгийки Луны Хендрикс, сообщается в пресс-релизе.

"ISU приветствует решение CAS и твердо придерживается своей позиции, согласно которой защита чистых спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет", - подчеркивается в заявлении. Кроме того, в нем указывается, что организация находится в тесном контакте с Международным олимпийским комитетом (МОК) и национальными федерациями конькобежного спорта по вопросам реализации данного решения.

Валиева дисквалифицирована на 4 года

Накануне Спортивный арбитражный суд в Лозанне дисквалифицировал Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года. При этом спортсменка лишается всех полученных за этот период "титулов, наград, медалей, прибыли и призов", заявил CAS.

Как указывается в решении, Валиева не смогла доказать, что не принимала допинг умышленно, на чем настаивал дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В январе 2023 года эта российская инстанция пришла к выводу, что, хотя фигуристка и нарушила антидопинговые правила, в ее действиях не было никакой вины или халатности. Решение коллегии CAS является окончательным и обязательным для исполнения, однако у сторон остается право подать в течение 30 дней апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.

В феврале 2022 года Международное агентство по тестированию (ITA) обнаружило в допинг-пробе Валиевой следы запрещенного вещества триметазидина. Из-за этого МОК не вручил награды по итогам командных соревнований в фигурном катании на зимней Олимпиаде в Пекине, в которых победили россияне. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм 15-летней фигуристки случайно от принимавшего триметазидин дедушки, который отвозил ее на тренировки.

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