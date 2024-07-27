МОК извинился перед Южной Кореей за ошибку на открытии Игр

Международный олимпийский комитет (МОК) в субботу, 27 июля, извинился перед Южной Кореей за ошибку, произошедшую на открытии летних Игр в Париже. Когда лодка с южнокорейскими спортсменами проплывала по Сене, дикторы объявили на французском и английском языках, что это делегация КНДР. Официальное название Южной Кореи - Республика Корея (РК). Северокорейская делегация, также участвовашая в церемонии открытия, была представлена правильно.

Министерство спорта Южной Кореи запросило встречу с президентом МОК Томасом Бахом (Thomas Bach), а также потребовало от МОК и оргкомитета Олимпиады объяснений, сообщает южнокорейское агентство Yonhap. Ведомство попросило МИД страны подать жалобу Франции на правительственном уровне и потребовало не допускать повторения подобного.

После этого в аккаунте Международного олимпийского комитета в соцсети Х на корейском языке появился пост: "Мы хотели бы принести глубокие извинения за ошибку, которая произошла при представлении южнокорейской делегации во время церемонии открытия". Аналогичное заявление было опубликовано и на английском.

Конфликт Южной Кореи и КНДР

Конфликт между Северной и Южной Кореей продолжается со времен войны, которая произошла на полуострове в начале 1950-х годов с участием иностранных держав - США, СССР и Китая. В последнее время КНДР стала чаще проводить испытания ракет и другого оружия, способного нести ядерные боеголовки. В августе 2023 года Северная Корея сымитировала пуск подобных ракет по целям на всей территории Южной Кореи, назвав это ответом на совместные учения южнокорейской и американской армий. Лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал "экспоненциально" увеличить северокорейский ядерный арсенал.

В мае конфликт между Сеулом и Пхеньяном принял неожиданную форму. КНДР начала запускать через границу в южном направлении воздушные шары с мусором и фекалиями. Таких аэростатов было запущено уже не менее 2000, 24 июля один из них приземлился на территории офиса президента Южной Кореи. Пхеньян назвает это ответом на запуск Южной Кореей через границу воздушных шаров с листовками, критикующими Кима, а также долларовыми купюрами и USB-накопителями с популярными музыкальными клипами K-pop и кинопродукцией.