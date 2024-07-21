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ПолитикаЮжная Корея

Сеул вновь обвинил КНДР в запуске воздушных шаров с мусором

Павел Мыльников
21 июля 2024 г.

Аэростаты летят к провинции Кёнгидо, заявили южнокорейские военные. Сеул в ответ на действия Пхеньяна возобновил трансляцию международных новостей и музыки K-pop через громкоговорители на границе.

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Запущенный КНДР воздушный шар на рисовом поле в Южной Корее
Запущенный КНДР воздушный шар на поле в Южной КорееФото: Yonhap/picture alliance

КНДР снова запустила через границу с Южной Кореей воздушные шары с мусором. Об этом южнокорейский Комитет начальников штабов заявил в воскресенье, 21 июля. Аэростаты двигаются в направлении провинции Кёнгидо, добавили южнокорейские военные. Они призвали жителей не прикасаться к упавшим объектам и сообщать о них правоохранительным органам или военным.

Двумя днями ранее Сеул возобновил трансляцию международных новостей, информации о демократии и капитализме, а также музыки в жанре K-pop через громкоговорители на границе с Северной Кореей. Южнокорейская сторона объяснила этот шаг реакцией на "подлые, позорные и вульгарные" акции Пхеньяна с использованием шаров.

Пхеньян: Шары с мусором - ответ на листовки с критикой Кима

С мая КНДР запустила через южную границу около двух тысяч аэростатов, к которым были прикреплены мешки с мусором и навозом. Пхеньян назвал это ответом на действия южнокорейских активистов, которые запускали через границу воздушные шары с листовками с критикой лидера КНДР Ким Чен Ына, долларовыми купюрами и USB-накопителями с популярными музыкальными клипами K-pop и телевизионными фильмами.

Сеул в прошлом прибегал к трансляции через громкоговорители, однако приостановил ее после того как в 2018 году заключил соглашение с Пхеньяном о снижении напряженности в межкорейских отношениях. Сейчас пакт фактически заморожен, поскольку Северная Корея продвигает свою ракетную программу и объявила своего южного соседа "врагом номер один". В начале июня Южная Корея приостановила соглашение и объявила о возобновлении военной деятельности вдоль демаркационной линии.

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