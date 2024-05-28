Cаммит Пекина, Сеула и Токио: чего добиваются его участники?

Китай, Южная Корея и Япония, три крупнейшие экономики Азии, хотят расширить экономические связи и заключить соглашение о свободной торговле - несмотря на недоверие в сфере политики.

Впервые за более чем четыре года президент Южной Кореи, а также главы правительств Китая и Японии встретились в понедельник, 27 мая, на трехстороннем саммите, чтобы обсудить вопросы укрепления экономического сотрудничества в регионе. Три крупнейшие экономики Азии хотят вновь оживить переговоры о заключении соглашения о свободной торговле, отмечается после встречи, состоявшейся в Сеуле.

Кроме того, подчеркивается, что Корейский полуостров должен быть свободен от ядерного оружия. Китай, который считается ближайшим союзником Северной Кореи, также заявил о своем несогласии с развитием Пхеньяном ядерной программы. Все три страны высказались за политическое решение этой проблемы. Согласно итоговой декларации саммита, они также хотят развивать сотрудничество в области устойчивого развития, здравоохранения, науки и техники и ликвидации последствий стихийных бедствий. Планируется расширить и обмены между людьми.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на военных учениях, 10 мая 2024 года Фото: KCNA/AP/picture alliance

Недоверие, вызванное давними разногласиями

Накануне переговоров в трехстороннем формате хозяин саммита президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отдельно встретился сначала с премьером Госсовета КНР Ли Цянем, а потом с главой японского правительства Фумио Кисидой.

Отношения между странами-соседями остаются весьма непростыми. Они полны недоверия, что связано с не до конца проработанной виной за события, произошедшие во Второй мировой войне. Даже спустя почти 80 лет после окончания войны территориальные споры между этими странами так и не разрешены. При этом в военном плане Токио и Сеул находятся под защитой США, в то время как Китай стремительно расширяет свою активность в Тихоокеанском регионе.

"Этот саммит станет поворотным пунктом на пути полного восстановления и нормализации системы трехстороннего сотрудничества. Он придаст импульс ориентированному на будущее практическому сотрудничеству, которое принесет пользу народам трех стран", - заявил Ким Тхэ Хё, замсоветника по национальной безопасности президента Южной Кореи.

По его выражению, тайваньский вопрос не окажет "никакого влияния" на саммит. Накануне встречи в Сеуле Китай подверг резкой критике Японию и Южную Корею за то, что некоторые депутаты их парламентов присутствовали в Тайбэе на инаугурации нового президента Тайваня Лай Циндэ.

Совсем другие предпосылки для встречи

В последней подобной встрече, она прошла в китайском городе Чэнду в декабре 2019 года, участвовали совсем другие политики. Японию представлял Синдзо Абэ, после отставки с поста премьера ставший в июле 2022 года жертвой покушения. Китай - тогдашний глава Госсовета КНР Ли Кэцян, скончавшийся в октябре 2023-го вскоре после ухода из политики. Южную Корею - в то время президент Мун Чжэ Ин, ныне пенсионер. Однако не только участники саммита, но и его предпосылки теперь были совершенно иные.

Своим союзом с Россией и запугиванием Тайваня Китай, указывают аналитики, усиливает осознание Японией и Южной Кореей кризиса, связанного с его гегемонистскими амбициями. В ответ на это Токио и Сеул прекратили спор о компенсации корейцам за принудительный труд и сексуальную эксплуатацию в период японской оккупации и начали работать вместе с США над укреплением региональной архитектуры безопасности с целью военного сдерживания Пекина.

Американский авианосец Ronald Reagan и подводная лодка класса Los Angeles на учениях ВМС США и Южной Кореи, сентябрь 2022 года Фото: Gray Gibson/U.S. Navy/ABACAPRESS/picture alliance

"Три страны (США, Южная Корея и Япония. - Ред.) следуют общей геополитической стратегии. Она сосредоточена на Индо-Тихоокеанском регионе как новом геополитическом пространстве, в котором можно конкурировать с Китаем", - объясняет Себастьян Маслоу (Sebastian Maslow), доцент кафедры международных исследований Японии в Институте социальных наук Токийского университета.

По его мнению, трехсторонняя встреча в Сеуле - сигнал о том, что Пекин обеспокоен этим новым геополитическим раскладом. "Саммит следует рассматривать как попытку Китая замедлить динамику политики в сфере безопасности между Японией, Южной Кореей и США", - считает немецкий политолог.

Какие цели преследовал Китай, согласившись участвовать в саммите?

По сообщению японской газеты Nihon Keizai Shimbun, Китай на самом деле долгое время противился просьбе Южной Кореи - постоянной хозяйки саммита - назначить дату трехсторонних переговоров, которые должны были проводиться ежегодно. Пекин якобы был недоволен тем, что Япония и Южная Корея сближаются с США в вопросах политики безопасности. В этой связи саммит, отмечают аналитики, был призван вбить клин между Токио и Сеулом, с одной стороны, и Вашингтоном - с другой.

Министры иностранных дел Японии Йоко Камикава, Южной Кореи Пак Чжин и Китая Ван И, 26 ноября 2023 года Фото: Ahn Young-joon/AFP

Только в ноябре прошлого года КНР согласилась на проведение в Пусане трехсторонней встречи на уровне глав МИДов. Однако Китай отложил дату саммита в Сеуле из-за парламентских выборов в Южной Корее в апреле, перед которыми он, как полагают эксперты, не хотел оказывать таким образом поддержку президенту Юна, а также перед инаугурацией нового президента Тайваня.

Пекин переосмыслил ситуацию после встречи в Кэмп-Дэвиде

Изменение позиции Пекина наблюдатели отчасти объясняют тем, что Юн постоянно игнорировал давление со стороны Китая, в то время как его предшественник Мун всегда обращался с Пекином очень осторожно и внимательно. А также тем, что в августе 2023 года в Кэмп-Дэвиде прошла вызвавшая тревогу в КНР первая и, следовательно, историческая, встреча в трехстороннем формате премьер-министра Кисиды, президента Юна и президента США Джо Байдена.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида в Кэмп-Дэвиде, 18 августа 2023 года Фото: Andrew Harnik/AP/dpa/picture alliance

Однако у Японии и Южной Кореи также есть свои веские причины для переговоров с Китаем на высоком уровне. Пекин - самый важный торговый партнер Сеула и второй по значимости - Токио. Обеим странам, констатируют наблюдатели, приходится балансировать между экономической взаимозависимостью и интересами в области политики безопасности.

Кроме того, Япония и Южная Корея обеспокоены развитием ракетно-ядерной программы Северной Кореи, которая обрела уверенность в себе, упрочив отношения с Россией. Пекин, будучи важнейшим торговым партнером Пхеньяна, имеет на него большое влияние. "Я исхожу из того, что Япония и Южная Корея будут делать предметом обсуждения роль Китая в отношениях как с Россией, так и с режимом в Северной Корее. И будут настаивать на том, чтобы Пекин занят более конструктивную позицию в разрешении этих кризисов в сфере безопасности", - резюмировал Маслоу.