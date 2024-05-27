В Сеуле договорились о безъядерном Корейском полуострове

Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи договорились о цели создания Корейского полуострова, свободного от ядерного оружия. Мир служит "нашим общим интересам и является нашей общей ответственностью", указывается в заявлении по итогам трехстороннего саммита в Сеуле, опубликованном в понедельник, 27 мая. Денуклеаризация Северной Кореи и поддержание стабильности на Корейском полуострове является "совместным интересом трех стран", заявили участники встречи.

Первая встреча с 2019 года

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, принимая премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и премьер-министра Японии Фумио Кисиду, обратился к Северной Корее с предостережением от использования "технологии баллистических ракет" при запланированном запуске нового спутника. Это будет нарушением резолюций ООН и "подорвет региональный и глобальный мир и стабильность", указал он. Кисида призвал Пхеньян отказаться от запуска нового спутника.

Несмотря на общие формулировки резолюции, которые уже ранее использовались, в том числе Китаем, руководство КНДР резко раскритиковало итоги саммита, заявив о "грубой политической провокации". Переговоры в Сеуле "нарушили конституционный статус нашей страны как государства, обладающего ядерным оружием", заявил представитель МИД в Пхеньяне.

Трехсторонний саммит Японии, Китая и Южной Кореи стал первой подобной встречей с 2019 года.

Планы Пхеньяна запустить новый спутник-шпион

Утром 27 мая береговая охрана Японии сообщила о планах КНДР запустить в ближайшие дни очередной спутник. В северокорейском уведомлении были обозначены три опасные зоны в море близ Корейского полуострова и филиппинского острова Лусон, куда могут упасть обломки ракеты-носителя, передает информагентство "Киодо".

Ранее власти Южной Кореи сообщали, что КНДР намерена вывести на орбиту уже второй свой военный спутник-шпион. По данным Сеула, запустить этот спутник Северной Корее поможет Россия - в ответ на помощь, которую Пхеньян оказал Москве в ее войне против Украины. Южнокорейская и американская разведки "внимательно наблюдают" за подготовкой к запуску, сообщили в Сеуле.

В предыдущий раз КНДР запустила спутник-шпион в ноябре и пообещала вывести на орбиту еще три таких аппарата в 2024 году. Запуск Северной Кореей спутников-шпионов, как отмечают военные аналитики, существенно расширит возможности Пхеньяна по сбору военной информации о своих потенциальных противниках.

Ядерная угроза КНДР

Северная Корея в последнее время стала все чаще проводить ракетные испытания. В частности, 3 апреля государственные СМИ страны сообщили об испытании ракеты средней дальности Hwasong-16B с гиперзвуковой боеголовкой, способной нести ядерный заряд. Правитель страны Ким Чен Ын назвал новую ракету "еще одним мощным стратегическим наступательным оружием".

В сентябре 2022 года КНДР, вопреки многочисленным санкциям и резолюциям ООН, официально провозгласила себя ядерной державой, приняв закон о ядерном оружии, который позволяет наносить превентивные удары при угрозе нападения "враждебных сил". К таковым Пхеньян относит прежде всего Южную Корею и США. В марте 2024 года Южная Корея и США впервые с 2018 года провели масштабные военные учения для отработки противодействия возможной ядерной угрозе от КНДР.

В 2018 году Сеул и Пхеньян подписали соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова.