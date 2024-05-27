Сеул: КНДР готовится запустить спутник-шпион с помощью РФ

Северная Корея предупредила Японию о запуске спутника. По данным южнокорейской разведки, это спутник-шпион, запускать который Пхеньяну помогает Россия, в ответ на помощь в войне с Украиной.

Северная Корея предупредила Японию о том, что запустит спутник в одни из дней до вторника, 4 июня. Об этом сообщила в понедельник, 27 мая, береговая охрана Японии. В уведомлении КНДР были обозначены три опасные зоны в море близ Корейского полуострова и филиппинского острова Лусон, куда могут упасть обломки ракеты-носителя, передает информагентство "Киодо".

Ранее власти Южной Кореи сообщали, что КНДР намерена вывести на орбиту уже второй свой военный спутник-шпион. По данным Сеула, запустить этот спутник Северной Корее поможет Россия - в ответ на помощь, которую Пхеньян оказал Москве в ее войне против Украины. Южнокорейская и американская разведки "внимательно наблюдают" за подготовкой к запуску, сообщили в Сеуле.

Высокопоставленный южнокорейский чиновник рассказал агентству "Рёнхап", что в КНДР для помощи в запуске спутников-шпионов прибыло много специалистов из РФ. По словам источника, это произошло после того, как в прошлом году Владимир Путин пообещал оказать поддержку спутниковой программе Северной Кореи.

В предыдущий раз КНДР запустила спутник-шпион в ноябре и пообещала вывести на орбиту еще три таких аппарата в 2024 году. Южная Корея в январе также отправила на орбиту свой первый разведывательный спутник.

Ядерная угроза КНДР

Северная Корея в последнее время стала особенно часто проводить ракетные испытания. В том частности, 3 апреля государственные СМИ страны сообщили об испытании ракеты средней дальности Hwasong-16B с гиперзвуковой боеголовкой, способной нести ядерный заряд. Правитель страны Ким Чен Ын назвал новую ракету "еще одним мощным стратегическим наступательным оружием".

В сентябре 2022 года КНДР, вопреки многочисленным санкциям и резолюциям ООН, официально провозгласила себя ядерной державой, приняв закон о ядерном оружии, который позволяет наносить превентивные удары при угрозе нападения "враждебных сил". К таковым Пхеньян относит прежде всего Южную Корею и США. В марте 2024 года Южная Корея и США впервые с 2018 года провели масштабные военные учения с целью отработки противодействия возможной ядерной угрозе со стороны КНДР.

Запуск Северной Кореей спутников-шпионов, как отмечают военные аналитики, существенно расширит возможности Пхеньяна по сбору военной информации о своих потенциальных противниках.