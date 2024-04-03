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КНДР испытала ракету Hwasong-16B с гиперзвуковой боеголовкой

Кирилл Шестаков
3 апреля 2024 г.

Боеголовки ракеты Hwasong-16B способны нести ядерный заряд. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал ракету "еще одним мощным стратегическим наступательным оружием".

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Испытания баллистической ракеты в КНДР (январь 2024 года)
Испытания баллистической ракеты в КНДР (январь 2024 года)Фото: KCNA/REUTERS

Северная Корея провела испытания баллистической ракеты средней дальности "нового типа" Hwasong-16B. Об этом заявили государственные СМИ страны в среду, 3 апреля. Новая ракета с твердотопливным реактивным двигателем может быть оснащена гиперзвуковыми боеголовками, способными нести ядерный заряд, говорится в сообщении.

 

Лидер страны Ким Чен Ын, под руководством которого прошли испытания Hwasong-16B, назвал ракету "еще одним мощным стратегическим наступательным оружием". Успешное испытание продемонстрировало, что КНДР может оснастить все "тактические, оперативно-тактические и стратегические ракеты различной дальности" твердотопливными двигателями и ядерными боеголовками. Заявленной целью Пхеньяна является возможность нанести удар по противнику в любой точке мира.

Самопровозглашенная ядерная держава

В сентябре 2022 года КНДР, вопреки многочисленным санкциям и резолюциям ООН, официально провозгласила себя ядерной державой, приняв закон о ядерном оружии, позволяющий наносить превентивные удары при угрозе нападения "враждебных сил". К таковым Пхеньян относит прежде всего Южную Корею и США. В марте 2024 года Южная Корея и США впервые с 2018 года провели масштабные военные учения с целью отработки противодействия возможной ядерной угрозе со стороны КНДР. 

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