КНДР планирует запуск трех разведывательных спутников

КНДР в 2024 году планирует осуществить запуск еще трех разведывательных спутников. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи в воскресенье, 31 декабря.

В сообщении указывается, что о соответствующих планах на заседании Центрального комитета Трудовой партии Кореи объявил лидер КНДР Ким Чен Ын, назвав запуски спутников, одним из важнейших политических решений на следующий год. Он подверг критике трехстороннее сотрудничество США, Японии и Южной Кореи, заявив, что оно "ведет положение дел на Корейском полуострове к опасной ситуации". "США на протяжении длительного времени ухудшают ситуацию на Корейском полуострове и угрожают нам", - указал Ким Чен Ын.

Пхеньян запустил в ноябре первый разведывательный спутник

21 ноября КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1". 2 декабря к работе приступило управление по эксплуатации разведывательного спутника КНДР. В рамках тестовой эксплуатации, по данным Пхеньяна, спутник передал снимки Белого дома, Пентагона, а также ряда военных объектов на территории США, Республики Корея и Японии.

По данным агентства, Ким Чен Ын подчеркнул, что в 2024 году "развернется упорная борьба" за реализацию плана по производству ядерного оружия, будет "выстроена надежная основа" для того, чтобы было возможно последовательно увеличивать производство этого вида вооружений.

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