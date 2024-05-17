США ввели санкции в отношении РФ за поставки оружия из КНДР

Двое россиян и связанные с ними три фирмы причастны к снабжению РФ вооружением из КНДР, утверждает Минфин США. Пхеньян отрицает военное сотрудничество с Москвой.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух граждан РФ и трех российских компаний, считая их причастными к поставкам вооружений из КНДР в Россию. Под штрафные меры Вашингтона попали Рафаэль Газарян и связанные с ним фирмы "Транс капитал" и "Рафорт", а также Алексей Буднев и принадлежащая ему компания "Технология", сообщило ведомство в четверг, 16 мая.

По версии Минфина США, Газарян выступал посредником между российскими чиновниками и гражданином Словакии Ашотом Мкртычевым, который вел с Пхеньяном переговоры о закупке вооружений для Москвы. Газарян использовал для совершения сделок ООО "Транс капитал". Мкртычев был внесен в санкционный список США в марте 2023 года. А Буднев помог поставить в Россию для нужд армии РФ военные средства связи, предположительно произведенные в Северной Корее, указали в Минфине.

США намерены помешать расширению военных связей Пхеньяха и Москвы

Решения Вашингтона "отражают наше стремление помешать углубляющемуся военному сотрудничеству КНДР с Россией", заявил заместитель министра финансов Брайан Нельсон, отвечающий за борьбу с терроризмом и финансовую разведку. "Соединенные Штаты продолжат принимать меры по привлечению к ответственности тех, кто пытается облегчить поставку вооружений и других материальных средств с целью позволить России вести войну (против Украины. - Ред.)", - добавил он.

Санкции подразумевают блокировку имущества и активов на территории США. Кроме того, физическим и юридическим лицам в Соединенных Штатах запрещено вести бизнес с фигурантами санкционного перечня.

Сестра Кима отрицает оборонное сотрудничество с РФ

Между тем Пхеньян отрицает торговлю оружием с Москвой. Версия об оружейных сделках между двумя странами "полна предубеждений и выдумок" и является "самой абсурдной гипотезой", приводит Центральное телеграфное агентство КНДР слова Ким Ё Чжон - сестры северокорейского лидера Ким Чен Ына. По ее словам, подобную версию распространяют "враждебные силы".