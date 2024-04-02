КНДР провела очередные ракетные испытания

Ракета пролетела около 600 км и упала в море между Корейским полуостровом и Японией. В Сеуле не исключают, что КНДР могла испытать ракету средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой.

КНДР, возможно, испытала баллистическую ракету средней дальности. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщил генеральный штаб вооруженных сил Южной Кореи в Сеуле. Ракета, запущенная недалеко от столицы КНДР Пхеньяна, пролетела около 600 км на восток и упала в море между Корейским полуостровом и Японией. Высшее командование Южной Кореи обвинило соседнюю страну в очередной провокации. Данные о ракетном испытании анализируются в сотрудничестве с США и Японией, отмечается в сообщении Сеула.

По информации национального информационного агентства Yonhap, южнокорейские военные не исключают, что Северная Корея могла испытать ракету средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой. Согласно заявлению Пхеньяна, последние успешные испытания твердотопливного реактивного двигателя для гиперзвуковой ракеты средней дальности "нового типа" были проведены в марте. Официально сообщалось, что речь идет о системе оружия, имеющей стратегическое значение. Это указывало на то, что ракета также может быть оснащена ядерной боеголовкой.

Гиперзвуковые ракеты особенно трудно перехватывать, поскольку они развивают скорость, превышающую скорость звука более чем в пять раз, и обладают повышенной маневренностью.

Токио напоминает о международной безопасности

Правительство Японии осудило новые ракетные испытания Пхеньяна. "Это вопрос, который касается не только безопасности нашей страны, но и безопасности региона и международного сообщества", - цитирует японское информационное агентство Kyodo слова премьер-министра Фумио Кисида.

Конфликт вокруг оружейных программ Северной Кореи становится все более взрывоопасным. С начала 2022 года страна несколько раз проводила запуски ракет, способных нести ядерные боеголовки, а также принялапоправку в конституцию, закрепляющую ее политику в отношении ядерных сил. Как заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, ядерное оружие нужно Пхеньяну для самообороны на фоне долгосрочной конфронтации с США и их союзниками.

Резолюциями ООН Северной Корее запрещено испытывать баллистические ракеты, которые в зависимости от конструкции могут быть оснащены ядерной боеголовкой. В отношении страны действуют многочисленные международные санкции из-за ее ракетно-ядерной программы.

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