КНДР испытала сопло двигателя для новой гиперзвуковой ракеты

Испытание сопла твердотопливного реактивного двигателя для оснащения гиперзвуковой ракеты средне-дальнего радиуса действия прошло под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына.

Северная Корея провела успешные наземные испытания сопла многоступенчатого твердотопливного реактивного двигателя, которым планируется оснастить новую гиперзвуковую ракету средне-дальнего радиуса действия, сообщило в среду, 20 марта, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) .

По его данным, испытаниями, состоявшимися накануне на полигоне Сохэ на северо-западе КНДР, руководил лидер страны Ким Чен Ын. "Ценность этой ракетной системы не меньше, чем МБР (межконтинентальной баллистической ракеты - Ред.), и это лучше известно врагам", - заявил Ким Чен Ын.

Как отмечает ЦТАК, проведение испытаний позволило "наметить график дальнейшей разработки и усовершенствования систем гиперзвуковой ракеты средне-дальнего радиуса действия".

Нарушение резолюций ООН

В январе Северная Корея сообщила об успешном испытании твердотопливной баллистической ракеты средне-дальнего радиуса действия с гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовкой.

Южная Корея осудила тест, назвав его явным нарушением резолюций ООН, запрещающих Пхеньяну испытывать баллистические ракеты любой дальности. Такие ракеты могут быть оснащены ядерными боеголовками.

Смотрите также: