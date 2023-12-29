Ким Чен Ын готовит свою дочь стать лидером Северной Кореи?

В 2023 году было все больше свидетельств, что наследницей лидера КНДР Ким Чен Ына может стать его дочь Ким Чжу Э. Ранее такое казалось немыслимым в этой патриархальной конфуцианской диктаторской стране.

Выступая 27 декабря на расширенном заседании IX пленума ЦК Трудовой партии Кореи восьмого созыва, лидер КНДР Ким Чен Ын назвал уходящий 2023 год годом великого перелома, который имеет важное значение для развития страны с точки зрения укрепления и демонстрации ее мощи. Между тем в течение года предметом дискуссий экспертов была не только ракетно-ядерная программа Пхеньяна, но и возможная будущая роль Ким Чжу Э - дочери северокорейского диктатора.

Ким Чжу Э впервые появилась на публике вместе со своим отцом Ким Чен Ыном 18 ноября 2022 года во время запуска "Хвасон-17" - на тот момент самой мощной из северокорейских межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Считается, что девочке в то время было около 9 лет, она сразу привлекла к себе внимание аналитиков и СМИ, но тогда практически не обсуждалась ее возможная будущая роль во властных структурах КНДР, где неизменно доминируют мужчины.

Лидер КНДР спешит подготовить нацию к передаче власти своей дочери?

Хотя к февралю 2023 года Ким Чжу Э сопровождала отца уже на пяти мероприятиях, эксперты, однако, все равно сходились во мнении, что она не может считаться потенциальной наследницей Ким Чен Ына. Конфуцианская система ценностей, по-прежнему остающаяся весьма значимой для северокорейцев, не оставляет женщине шанса стать первым лицом в государстве. Согласно ее постулатам, военные едва ли будут принимать приказы от женщины.

Однако в последние месяцы эта изначально общепринятая точка зрения постепенно менялась, а 6 декабря южнокорейский министр по делам объединения Ким Ён Хо даже заявил СМИ, что лидер КНДР, похоже, "торопится" поставить свою дочь - несмотря на ее юный возраст - в центр всеобщего внимания и подготовить нацию к третьей передаче власти в рамках единственной в мире наследственной прокоммунистической династии.

Ким Чен Ын и его дочь перед запуском северокорейской МБР "Хвасон-18", апрель 2023 года Фото: KCNA/REUTERS

Выводы министра теперь разделяет и Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи (NIS). В декабре новый глава NIS Чо Тхэ Ён заявил медиакомпании KBS, что, по его мнению, Ким Чжу Э действительно готовят к тому, чтобы однажды она сменила своего отца во главе Северной Кореи.

По словам Чо, северокорейская пропагандистская машина включилась на максимальную мощность и активно формирует культ личности девочки. В тамошних СМИ ее теперь называют "утренней звездой Кореи" - титул, который ранее принадлежал Ким Ир Сену, основателю страны и прадеду Ким Чжу Э.

Пропагандистская машина КНДР

Даже те эксперты, кто еще год назад скромно оценивал политические перспективы Ким Чжу Э, теперь приходят к мысли, что Ким Чен Ын закладывает основу для того, чтобы в конечном счете передать власть своей дочери. "Раньше я скептически относился к тому, что у Северной Кореи может быть лидер-женщина, но постепенно ситуация изменилась, поскольку Ким Чжу Э все чаще появляется с отцом на мероприятиях военного характера, что очень значимо", - констатирует Ким Сон Гюн, профессор Университета северокорейских исследований в Сеуле.

"Куда бы ни пошел Ким Чен Ын и что бы он ни сказал, все это очень тщательно просчитано (властями страны. - Ред.) как для остального мира, так и для внутренней аудитории, - пояснила профессор в интервью DW. - Поначалу аналитики предполагали, что в присутствии дочери Кима рядом с ним был определенный политический умысел, но мало кто считал возможным появление в этом патриархальном социалистическом обществе лидера-женщины".

Памятники Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Пхеньяне Фото: Jon Chol Jin/AP Photo/picture alliance

По словам Ким Сон Гюн, одна из выдвинутых возможных теорий заключалась в том, что присутствие девочки рядом с диктатором как-то смягчит его образ, даже если она в основном будет появляться на военных мероприятиях, таких как запуск ракет или торжественные марши вооруженных сил.

Между тем все более широкое распространение получает точка зрения, состоящая в том, что третий Ким закладывает основу для возможной передачи власти. Эти его действия, говорит профессор, уже имеют параллели с историческими прецедентами в правящем с середины прошлого века в Северной Корее семействе. Ким Ир Сен, оставаясь у власти, в начале 90-х назначил своего сына Ким Чен Ира верховным главнокомандующим Корейской народной армии (КНА). Затем Ким Чен Ир стал отвечать за ракетно-ядерную программу КНДР, которую уже его сын Ким Чен Ын унаследовал после смерти отца в декабре 2011 года.

Ядерное оружие и ракеты Северной Кореи

В свою очередь, Ким Чен Ын вложил значительные средства в развитие ядерного арсенала и целой линейки ракет различной дальности, самые мощные из которых, как отмечают аналитики, способны поразить всю материковую территорию США. И это та военная мощь, которую, как предполагается, он явным образом передает своей дочери, пытаясь узаконить ее возможное будущее правление, когда придет его время.

Будут ли северокорейские генералы вынолнять приказы лидера-женщины? Фото: KCNA/REUTERS

"Многие аналитики указывают на то, что пол Ким Чжу Э не позволяет ей возглавить Северную Корею, но я не считаю, что это такой уж важный вопрос", - продолжает Ким Сон Гюн. У ГосСМИ КНДР есть время, чтобы создать образ Ким Чжу Э и как могущественного лидера, ассоциирующийся обычно с мужчинами, и как заботливой матери для нации, убеждена профессор. "Сейчас я нахожу возможным, что следующим лидером Северной Кореи будет женщина, но из-за юного возраста Ким Чжу Э пока рано говорить об этом наверняка", - уточнила Ким Сон Гюн.

Лим Ыль Чхоль, профессор экономики и политики Северной Кореи в Институте дальневосточных исследований Университета Кюннам в Сеуле, разделяет такой подход. Когда речь заходит о будущей роли Ким Чжу Э, мы должны держать открытыми все возможные сценарии и подходить к делу с осторожностью, подчеркивает он. "Ким Чжу Э всего около 10 лет. И хотя ее часто видят вместе с отцом на разных мероприятиях, связанных с военной тематикой, пока нет достаточных данных, чтобы определить, какие конкретные роли она играет или будет играть в будущем", - отмечает Лим Ыль Чхоль.

Демонстрация лидеров четвертого поколения семейства Ким

"Остается ли Ким Чжу Э реальной потенциальной преемницей, скорее всего, будет зависеть от способностей и качеств, которые она продемонстрирует, а также от стратегических оценок ее отца", - говорит профессор Лим. Он полагает, что, скорее всего, Ким Чен Ын использует свою дочь "для создания имиджа ответственного лидера" и укрепления своего контроля над страной.

"Есть также аспект демонстрации четвертого поколения" лидеров правящего в Северной Корее семейства Ким, чтобы подчеркнуть силу и легитимность династии, добавляет Лим. В прошлом было много спекуляций и рассуждений на тему того, что Ким Чен Ын имеет проблемы со здоровьем, он появлялся на публике с явно лишним весом. Известно, что его отец Ким Чен Ир также страдал от ряда заболеваний, включая высокое давление, подагру и диабет, которые связаны с не самым здоровым образом образом жизни, и умер в возрасте около 70 лет.

Сейчас Ким Чен Ыну приблизительно 40 лет (точный год его рождения - в отличие от дня - неизвестен), и он, возможно, надеется, что проведение четкой линия преемственности, пока он сам еще молод, поможет Ким Чжу Э без проблем встать во главе Северной Кореей, когда и если придет на то время. Однако наблюдатели признают, что существует множество других сценариев развития событий в КНДР, которые не менее правдоподобны.

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