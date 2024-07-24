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Шар КНДР с мусором прилетел к офису президента Южной Кореи

Олег Соколенко
24 июля 2024 г.

Содержимое воздушного шара из КНДР не представляет опасности, заявила служба безопасности южнокорейского президента. Северная Корея запустила через границу уже около 2000 шаров с мусором.

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Южнокорейские солдаты исследуют содержимое воздушного шара, прилетевшего из КНДР
Южнокорейские солдаты исследуют содержимое шара из КНДРФото: Park Dong-joo/Yonhap/AP/picture alliance

Прилетевший из КНДР воздушный шар приземлился на территории офиса президента Южной Кореи, сообщило в среду, 24 июля, южнокорейское новостное агентство Yonhap. Президентская служба безопасности исследовала содержимое шара и заявила, что оно не представляет химической, биологической или радиационной опасности. В ведомстве добавили, что продолжают мониторить ситуацию вместе с Объединенным комитетом начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Южнокорейские военные 21 июля предупредили о новом запуске Северной Кореей воздушных шаров с мусором через границу. Как и в предыдущих случаях, власти призвали жителей не прикасаться к упавшим объектам и сообщать о них правоохранительным органам или военным.

Ранее Сеул возобновил вещание через громкоговорители на границе с КНДР, транслируя международные новости, информацию о демократии и капитализме, а также музыку в жанре K-pop. Южнокорейская сторона назвала этот шаг реакцией на "подлые, позорные и вульгарные" акции Пхеньяна с использованием шаров.

Пхеньян: Шары с мусором - ответ на листовки с критикой Кима

С мая Северная Корея запустила в Южную около двух тысяч аэростатов, к которым были прикреплены мешки с мусором и фекалиями. Пхеньян назвал это ответом на действия южнокорейских активистов, которые запускали через границу воздушные шары с листовками с критикой лидера КНДР Ким Чен Ына, долларовыми купюрами и USB-накопителями с популярными музыкальными клипами K-pop и телефильмами.

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