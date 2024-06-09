Сеул возобновляет вещание в КНДР через громкоговорители

Вещание производится через динамики, установленные на границе с Северной Кореей. Жители приграничных районов КНДР могут услышать новости и передачи, неподконтрольные северокорейской цензуре.

Южная Корея в воскресенье, 9 июня, возобновляет вещание через громкоговорители, установленные на границе с Северной Кореей, сообщили в администрации южнокорейского президента. Жители приграничных районов КНДР смогут услышать новостные и другие передачи, неподконтрольные северокорейской цензуре.

Власти в Сеуле назвали это решение ответом на продолжающиеся "мусорные атаки" КНДР. С конца мая Северная Корея запустила в сторону Южной уже более 1000 воздушных шаров, к которым привязаны мешки с мусором- туалетной бумагой, пластиковыми бутылками, батарейками, деталям обуви и навозом.

Листовки и доллары для жителей КНДР

Пхеньян в свою очередь заявил, что запуск таких шаров - это ответ на предыдущие акции Южной Кореи, которая также на воздушных шарах посылала в КНДР листовки с призывом бороться с режимом Ким Чен Ына, а также долларовые банкноты и флэшки с запрещенными в КНДР южнокорейскими фильмами и поп-музыкой.

Вещание на КНДР через громкоговорители, установленные вдоль демаркационной линии между двумя корейскими государствами, Сеул впервые опробовал в 2004 году и периодически возобновлял. Северная Корея борется с этим, опасаясь, что неподцензурные новости и запрещенная музыка деморализуют пограничные войска и население.