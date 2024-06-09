Южная Корея: КНДР вновь запустила воздушные шары с мусором

Северная Корея в очередной раз запустила воздушные шары, предположительно, с мусором в Южную Корею. Об этом в субботу, 8 июня, сообщило южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

Официальный Сеул посоветовал местным жителям не прикасаться к упавшим на землю объектам, а сообщить о ним военным или в полицию. Там добавили, что из-за ветра запущенные из КНДР шары могут переместиться еще южнее.

КНДР запускает шары с мусором на юг с конца мая

Агентство "Рёнхап" 29 мая сообщило, что КНДР запустила через южную границу "большое число воздушных шаров с мусором". Всего тогда было замечено более 150 таких объектов. Среди содержимого шаров - туалетная бумага, пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и навоз.

Подобная акция повторилась 1 июня. На этот раз границу двух государств пересекли около 260 воздушных шаров. Всего, по данным "Рёнхап", Пхеньян за последнее время запустил через границу примерно 1000 шаров.

Южная Корея приостановила действие военного соглашения с КНДР на фоне отправки шаров через границу

Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи 3 июня принял решение приостановить действие военного соглашения с КНДР на фоне продолжавшихся запусков воздушных шаров через границу двух государств.

Участники заседания СНБ заявили, что серия провокаций Пхеньяна нанесла "реальный ущерб и создала угрозу" для населения Южной Кореи. "Военное соглашение от 19 сентября", которое КНДР уже расторгла, создает множество проблем в боеготовности корейских вооруженных сил", поясняют в релизе причины решения Сеула. Власти Южной Кореи уточнили, что это позволит проводить военные учения вблизи демаркационной линии, которые были ограничены соглашением, а также более адекватно и оперативно принимать меры против провокаций Северной Кореи.

Ответ КНДР на южнокорейские воздушные шары с листовками

Власти КНДР заявили, что их "искренние подарки" южному соседу стали "ответом на частое разбрасывание агитационных материалов и мусорных вещей в приграничном районе". Таким образом Пхеньян отреагировал на запуски южнокорейскими активистами воздушных шаров с листовками, критикующими руководство КНДР, рассказывающими о демократическом обществе на юге полуострова, а иногда и с USB-накопителями с музыкальными клипами южнокорейских поп-групп, которые запрещены на севере.

Предыдущие правительства Южной Кореи пытались помешать активистам проводить такие кампании, заявляя, что они не способствуют миру и угрожают безопасности жителей вблизи границы. Запрет на запуски воздушных шаров, введенный в 2021 году, позже был признан Верховным судом неконституционным, поскольку он нарушал свободу выражения мнений. Несмотря на угрозы с севера, южнокорейские активисты продолжают свои кампании против режима Ким Чен Ына, пишет "Рёнхап".