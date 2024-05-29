Южная Корея: КНДР запустила сотни воздушных шаров с мусором

Шары нагружены различным мусором: туалетной бумагой, пластиковыми бутылками, батарейками и навозом. Власти призвали население сообщать о падении шаров и не приближаться к ним.

Южная Корея обвинила КНДР в запуске через границу большого числа воздушных шаров с мусором. Об этом сообщило агентство "Ренхап" в среду, 29 мая. Как отметили в объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS), начиная с вечера вторника воздушные шары пересекали границу и падали в различных местах по всей стране. По данным на среду, было замечено более 150 таких шаров. "Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа", - цитирует агентство заявление JCS.

На фотографиях упавших воздушных шаров, опубликованных в южнокорейских СМИ, видно, что они были нагружены различным мусором: туалетной бумагой, пластиковыми бутылками, батарейками, деталями обуви и навозом. Власти призвали население сообщать о падении шаров и не приближаться к ним. Военные направили подразделения по борьбе с химическими и биологическими угрозами, чтобы собрать и изучить упавшие предметы.

Ответ КНДР на южнокорейские воздушные шары с листовками

26 мая власти КНДР заявили, что "примут зеркальные меры в ответ на частое разбрасывание агитационных материалов и мусорных вещей в приграничном районе". Северная Корея отреагировала на запуски южнокорейскими активистами воздушных шаров с листовками, критикующими руководство КНДР, рассказывающими о демократическом обществе на юге полуострова, а иногда и с USB-накопителями с музыкальными клипами южнокорейских поп-групп, которые запрещены на севере.

Предыдущие правительства Южной Кореи пытались помешать активистам проводить такие кампании, заявляя, что они не способствуют миру и угрожают безопасности жителей вблизи границы. Запрет на запуски воздушных шаров, введенный в 2021 году, позже был признан Верховным судом неконституционным, поскольку он нарушал свободу выражения мнений.