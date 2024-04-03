В Южной Корее задержано судно, направлявшееся из КНДР в РФ

Грузовое судно DEYI без государственной принадлежности, подозреваемое в нарушении санкций ООН, было перемещено береговой охраной в порт Пусан. Команда отказалась показать груз.

Береговая охрана Южной Кореи задержала в районе побережья города Йосу грузовое судно DEYI без государственной принадлежности, которое направлялось из Северной Кореи через Китай в Россию, сообщает в среду, 3 апреля, южнокорейское информагентство "Рёнхап" со ссылкой на источники в службах безопасности.

Указывается, что инцидент произошел приблизительно 30 марта и был связан с подозрениями в нарушении санкций Совбеза ООН в отношении Пхеньяна. На борту грузового судна с водоизмещением 3000 тонн находились 13 человек: капитан - гражданин Китая, а также члены экипажа - граждане Индонезии и КНР.

После того как экипаж отказался выполнить приказ об остановке, береговая охрана Южной Кореи переместила судно в док порта Пусан. Как пишет "Рёнхап", на данный момент неизвестно, действительно ли судно нарушало санкции, поскольку команда отказалась открыть трюм и дать проверить перевозимый груз.

Резолюция ООН 2397, принятая в 2017 году, позволяет государствам останавливать, досматривать и конфисковывать любое судно в своих территориальных водах, если оно подозревается в запрещенной деятельности, связанной с Северной Кореей.

Санкции Южной Кореи против компаний и физлиц из РФ

Южная Корея с 3 апреля ввела санкции против двух российских физических и двух юридических лиц, которые, по данным Сеула, содействовали "финансированию ядерной и ракетной программ КНДР" путем привлечения северокорейских специалистов для работы в России.

Кроме того, санкции были введены в отношении двух российских судов - Angara и Lady R. Сеул утверждает, что они участвовали в "перевозке военных грузов между Россией и Северной Кореей" в нарушение резолюций Совбеза ООН.

В конце марта Россия наложила вето на продление мандата группы контроля за соблюдением режима санкций ООН, наложенных на Северную Корею в связи с ее ядерной и ракетной программами.

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