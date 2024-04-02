Южная Корея ввела новые санкции против РФ за связи с КНДР

Сеул объявил о санкциях против двух российских компаний и их руководителей, связанных с ядерной и ракетной программами Северной Кореи.

Южная Корея решила ввести санкции против двух российских физических и двух юридических лиц, которые, по данным Сеула, содействовали "финансированию ядерной и ракетной программ КНДР" путем привлечения северокорейских специалистов для работы в РФ. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщило министерство иностранных дел страны .

В черный список попали компании "Интеллект" и "Содействие", а также их руководители Сергей Козлов и Федор Панфилов. Как утверждается, фирма "Интеллект" помогала северокорейским специалистам, в том числе ИТ-персоналу, оформлять документы для работы в России. Компания "Содействие" в свою очередь помогала при въезде северокорейских рабочих в РФ и оформлении законного пребывания в стране, говорится в сообщении МИД.

Кроме того, санкции введены в отношении двух российских судов - Angara и Lady R. Министерство утверждает, что они участвовали в "перевозке военных грузов между Россией и Северной Кореей" в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

Санкции Сеула и Вашингтона против компании из Владивостока

На прошлой неделе США и Южная Корея ввели санкции против шести физических и двух юридических лиц из России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов за поддержку северокорейской программы создания оружия массового поражения.

Под санкциями среди прочих международных фирм оказалась российская компания "Алис", базирующаяся во Владивостоке и связанная с северокорейской компанией Chinyong, находящейся под ограничениями США.

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