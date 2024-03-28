США ввели санкции против компании из России за связи с КНДР

Вашингтон и Сеул ввели санкции против компаний и людей из Китая, России и ОАЭ - за помощь режиму Северной Кореи в обходе ограничений для реализации оружейной программы.

США и Южная Корея ввели санкции против шести физических и двух юридических лиц из России, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов за поддержку северокорейской программы создания оружия массового поражения. Об этом сообщается на сайте Минфина США в среду, 27 марта.

Под санкциями среди прочих международных фирм оказалась российская компания "Алис", базирующаяся во Владивостоке и связанная с северокорейской компанией Chinyong, находящейся под ограничениями США. Как утверждает Вашингтон, Chinyong использует сеть компаний и представителей для управления "тысячами северокорейских IT-специалистов", работающих в России и Лаосе.

Вашингтон и Сеул ввели санкции против шести северокорейцев, в том числе представителей северокорейских банков Daesong Bank и Jinmyong Joint Bank.

США и Южная Корея хотят заблокировать нелегальные поставки нефти из РФ в КНДР

Накануне США и Южная Корея объявили о создании новой рабочей группы, цель которой - помешать Северной Корее получать нефть, в том числе из России, в обход санкций ООН. Первое заседание Расширенной целевой группы по дезорганизации (EDTF) состоялось в Вашингтоне.

"Нефть является важным ресурсом для ядерных и ракетных разработок Северной Кореи и ее военной мощи", - подчеркивается в заявлении министерства иностранных дел Южной Кореи. В связи с этим Сеул и Вашингтон выразили обеспокоенность возможными поставками российской нефти в КНДР.

На встрече с участием более 30 чиновников из министерств и ведомств, отвечающих за дипломатию, разведку, санкции и морские поставки, обсуждались возможности прекращения незаконного сотрудничества Москвы и Пхеньяна. В качестве возможных мер рассматриваются вторичные санкции, а также привлечение к контролю частного сектора и третьих сторон.

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