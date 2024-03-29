  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеТеракт в "Крокус Сити Холле"Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

РФ в Совбезе ООН заблокировала контроль санкций против КНДР

Александр Дельфинов
29 марта 2024 г.

Россия наложила вето на продление мандата группы контроля за соблюдением режима санкций ООН, наложенных на Северную Корею в связи с ее ядерной и ракетной программами.

https://p.dw.com/p/4eF3X
Постпред РФ в ООН Василий Небензя
Постпред РФ в ООН Василий НебензяФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Россия воспользовалась правом вето в Совете Безопасности ООН в четверг, 28 марта, чтобы заблокировать продление мандата международной группе экспертов, осуществляющих контроль за соблюдением санкционного режима в отношении Северной Кореи.

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал режим санкций ООН в отношении КНДР "оторванным от действительности". Пхеньян находится под санкциями ООН с 2006 года в связи со своими ядерной и ракетной программами.

При голосовании в Совбезе другой его постоянный его член - Китай воздержался, остальные 13 стран-членов проголосовали за продление мандата экспертной контрольной группе. Но из-за российского вето его продление сорвалось, таким образом, действие нынешнего мандата закончится 30 апреля. Действие санкций ООН формально сохранится, однако контроль за их соблюдением фактически перестанет действовать.

КНДР нарушает санкции

Ранее, в начале марта, контрольная группа сообщила, что изучает поступившую информацию о том, что КНДР может поставлять России оружие, которое затем используется в Украине, кроме того, Северная Корея продолжает нарушать санкции, проводя испытания баллистических ракет и нарушая ограничения на импорт нефти.

По данным экспертов, танкеры под флагом Северной Кореи, возможно, доставили более 1,5 миллиона баррелей нефтепродуктов в период с 1 января по 15 сентября прошлого года. Коммерческие спутниковые снимки показывают, что северокорейские нефтяные танкеры, в том числе некоторые суда, попавшие под санкции, в последние недели посещали российские порты.

В Южной Корее решение РФ назвали "безответственным"

После того, как было наложено российское вето, 10 из 15 участников Совбеза ООН, включая США, Великобританию и Францию, выпустили совместное заявление, в котором осудили действия России. Утром 29 марта вето РФ осудила Южная Корея. В МИД этой страны заявили, что Россия "приняла безответственное решение, невзирая на свой статус постоянного члена Совета Безопасности ООН".

Ранее, 27 марта, стало известно, что США и Южная Корея обсуждают, как заблокировать поставки нефти в КНДР, нарушающие санкции ООН, для чего создали новую рабочую группу. "Нефть является важным ресурсом для ядерных и ракетных разработок Северной Кореи и ее военной мощи", - подчеркивается в заявлении МИД Южной Кореи. В связи с этим Сеул и Вашингтон выразили обеспокоенность возможными поставками российской нефти в КНДР.

Смотрите также:

Сергей Гуриев о России: это будет большая Северная Корея

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Лидер КНДР Ким Чен Ын с военными перед испытаниями ракеты "Хвасон-17", март 2022 года

Северная Корея готовится к скорой войне с Южной - и с США?

Северная Корея готовится к скорой войне с Южной - и с США?

КНДР ужесточает риторику в отношении Южной Кореи и США. На этот раз, бьет тревогу ряд аналитиков, звучащие из Пхеньяна угрозы вышли за обычные рамки. Чего ждать от Ким Чен Ына - у DW.
Конфликты16 января 2024 г.
Лидер КНДР Ким Чен Ын со своей дочкой Ким Чжу Э

Ким Чен Ын готовит свою дочь стать лидером Северной Кореи?

Ким Чен Ын готовит свою дочь стать лидером Северной Кореи?

В 2023 году было все больше свидетельств, что наследницей лидера КНДР Ким Чен Ына может стать его дочь Ким Чжу Э. Ранее такое казалось немыслимым в этой патриархальной конфуцианской диктаторской стране.
Политика29 декабря 2023 г.
Сеульцы смотрят за запуском КНДР ракеты, в ходе которого имитировался ядерный удар по Югу

Имитация ядерного удара по Южной Корее: что стоит за учениями КНДР

Имитация ядерного удара по Южной Корее: что стоит за учениями КНДР

Пхеньян провел учения, в ходе которых имитировался ядерный удар по Южной Корее. По мнению экспертов, действия КНДР отчасти вызваны укреплением ее альянсов с Россией и Китаем.
Конфликты8 сентября 2023 г.