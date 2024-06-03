Сеул приостановит действие военного соглашения с КНДР

Совет нацбезопасности Южной Кореи предложит правительству приостановить действие соглашения до восстановления взаимного доверия между "двумя Кореями". Ранее Пхеньян отправил через границу около 1000 шаров с мусором.

Южная Корея полностью приостанавливает действие военного соглашения с Северной Кореей. "Совет национальной безопасности (СНБ) принял решение приостановить действие межкорейского пакта о сокращении вооружений 2018 года до восстановления взаимного доверия в ответ на массовую отправку Северной Кореей воздушных шаров с мусором в Южную Корею", - сообщило в понедельник, 3 июня, местное агентство Yonhap со ссылкой на пресс-релиз администрации президента Южной Кореи,опубликованный по окончании заседания СНБ. Предложение передано в кабинет министров страны, отмечают там.

Участники заседания считают, что недавняя серия провокаций Пхеньяна нанесла "реальный ущерб и создала угрозу" для населения Южной Кореи. "Военное соглашение от 19 сентября", которое КНДР уже успела громко расторгнуть, создает множество проблем в боеготовности корейских вооруженных сил", поясняют в релизе причины решения Сеула. Власти Южной Кореи также уточнили, что это позволит проводить военные учения вблизи демаркационной линии, которые были ограничены соглашением, и "более адекватно и незамедлительно принимать меры против провокаций Северной Кореи".

Межкорейское соглашение от 19 сентября 2018 года предполагает меры снижения напряженности между государствами в военной сфере. Еще в ноябре 2023 года Сеул заявил о приостановке действия некоторых пунктов этого соглашения, поскольку Пхеньян запустил разведывательный спутник.

КНДР намерена приостановить отправку Сеулу шаров с мусором

Северная Корея объявила накануне, что временно приостановит отправку воздушных шаров с мусором через границу в сторону южного соседа, но возобновит ее, если Сеул отправит в сторону КНДР "антисеверокорейские листовки". До этого Южная Корея предупредила, что примет против КНДР "невыносимые" меры, но не уточнила, какие именно.

С 28 мая по 2 июня в сторону Сеула, по данным Южной Кореи, были направлены в общей сложности около 960 воздушных шаров с подвешенными к ним мешками с окурками, бытовыми отходами, пластиком и навозом, именуемые Пхеньяном "искренними подарками". Южнокорейские военные сообщали, что вредных субстанций в этих "грузах" не обнаружено.

Обмен воздушными посланиями между соседями по полуострову

Власти КНДР ранее заявляли, что их "искренние подарки" южному соседу стали "ответом на частое разбрасывание агитационных материалов и мусорных вещей в приграничном районе". Таким образом Северная Корея отреагировала на запуски южнокорейскими активистами воздушных шаров с листовками, критикующими руководство КНДР, рассказывающими о демократическом обществе на юге полуострова, а иногда и с USB-накопителями с музыкальными клипами южнокорейских поп-групп, которые запрещены на севере.

Предыдущие правительства Южной Кореи пытались помешать активистам проводить такие кампании, заявляя, что они не способствуют миру и угрожают безопасности жителей вблизи границы. Запрет на запуски воздушных шаров, введенный в 2021 году, позже был признан Верховным судом страны неконституционным, поскольку он нарушал свободу выражения мнений.