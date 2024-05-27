Запуск северокорейского спутника-шпиона окончился неудачей

Ракета-носитель с северокорейским спутником-шпионом взорвалась через несколько минут после старта, признали в КНДР. По данным Сеула, запускать спутник Пхеньяну помогала РФ, в ответ на помощь в войне с Украиной.

Ракета-носитель с северокорейским спутником-шпионом "Маллиген-1-1" вскоре после запуска "взорвалась в воздухе на первом этапе полета". Это признало государственное управление по аэрокосмической технике КНДР в ночь на вторник, 28 мая. По данным северокорейского ведомства, причиной аварии стал отказ двигателя ракеты.

Военные Южной Кореи зафиксировали запуск ракеты с западного побережья КНДР поздно вечером 27 мая. В Сеуле заявили, что через несколько минут после предполагаемого запуска северокорейского разведывательного спутника пронаблюдали, как его обломки и обломки ракеты-носителя упали в море близ того же западного побережья КНДР.

Японский телеканал NHK показал видеозапись того, как охваченные огнем обломки - предположительно, того самого спутника - падают в море. В NHK сообщили, что эти кадры были сняты поздно вечером 27 мая с северо-восточного побережья Китая. Перед этим власти призвали жителей японского острова Окинава укрыться в убежищах, однако вскоре предупреждение было отменено.

Сеул: Запускать спутник-шпион КНДР помогала РФ

Утром 27 мая береговая охрана Японии сообщила о планах Северной Кореи запустить в ближайшие дни спутник. КНДР запустила свой первый спутник-шпион в ноябре и пообещала вывести на орбиту еще три таких аппарата в 2024 году. По данным властей Южной Кореи, в этом Северной Корее помогает Россия - в ответ на помощь, которую Пхеньян оказал Москве в ее войне против Украины.

Попытка запуска второго северокорейского спутника-шпиона произошла всего через несколько часов после саммита в Сеуле, на котором представители Южной Кореи, Китая и Японии подписали совместную декларацию о денуклеаризации Корейского полуострова. КНДР в сентябре 2023 года провозгласила себя ядерной державой и в последние месяцы активно испытывает баллистические ракеты, способные нести ядерное оружие.