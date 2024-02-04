Посол России вызван в МИД Южной Кореи из-за слов Захаровой

МИД РФ раскритиковал президента Южной Кореи за высказывания о северокорейской ядерной программе. Сеул уверен, что это негативно скажется на отношениях с Москвой.

Посол России в Южной Корее вызван в министерство иностранных дел в Сеуле в связи с критикой пресс-секретарем МИД РФ Марией Захаровой высказываний президента Юн Сок Ёля о политике Северной Кореи. Об этом сообщили в южнокорейском МИДе в субботу, 3 февраля. Заместитель министра иностранных дел Чон Бён Вон полагает, что этот инцидент негативно скажется на отношениях Сеула с Москвой.

В среду, 31 января, Юн Сок Ёль на встрече с представителями оборонных ведомств и служб безопасности страны заявил: "Северокорейский режим проходит через огонь и воду исключительно ради сохранения своего наследственного тоталитарного режима, при этом грубо игнорируя международное право и резолюции Совета Безопасности ООН, торгуя оружием с Россией".

Мария Захарова назвала эти высказывания "тенденциозными" и заявила, что риторика Юна призвана "замаскировать агрессивные планы" Сеула в отношении Пхеньяна. "Очень жаль, что Россия игнорирует правду и безоговорочно защищает Северную Корею, критикуя высказывания лидера в крайне грубой форме", - подчеркнул в связи с этим Чон Бён Вон.

В воскресенье, 4 февраля, пресс-служба МИД РФ сообщила о визите замминистра иностранных дел России Андрея Руденко в Сеул двумя днями ранее. В ходе консультаций с представителями МИД Южной Кореи Руденко еще раз заявил о намерении РФ продолжать сотрудничество с Северной Кореей "в интересах обеих стран и их народов, а также укрепления мира и стабильности в регионе".

Поставки северокорейского оружия в Россию

В ноябре 2023 года агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейскую разведку писало, что КНДР отправила в Россию более 1 млн артиллерийских снарядов. Кроме того, как утверждают авторы текста, в Россию были направлены северокорейские советники по использованию боеприпасов. Bloomberg также отметило, что Пхеньян обладает одним из крупнейших в мире арсеналов снарядов и ракет. С аналогичным заявлением о северокорейских поставках оружия в Россию выступал координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. В свою очередь министерство обороны КНДР опровергло информацию о поставках оружия России и сообщило, что не планирует заключать подобных сделок в будущем.

"Ядерные" поправки в конституцию КНДР

В сентябре 2023 года Северная Корея официально приняла поправку к Конституции, которая закрепила ее политику страны по интенсификации разработки ядерного оружия для обеспечения "прав выживания" и "сдерживания войны". По словам лидера страны Ким Чен Ына, существование суверенных государств находится под угрозой из-за "империалистических реакционных сил, бешенствующих в страсти к доминированию".

Южнокорейский МИД в ответ заявил, что КНДР столкнется с падением своего режима, если решит применить ядерное оружие.

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