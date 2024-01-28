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Южная Корея заявила о новом пуске крылатых ракет КНДР

Павел Мыльников
28 января 2024 г.

Запуск произошел в окрестностях города Синпхо на востоке КНДР, сообщил Сеул. Южнокорейские военные анализируют ситуацию и координируют действия со США с целью предупредить провокации Пхеньяна.

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Репортаж о ракетном пуске КНДР в Сеуле
Репортаж о ракетном пуске КНДР в Сеуле (январь 2024 года)Фото: JUNG YEON-JE/AFP

Северная Корея запустила несколько крылатых ракет из района портового города Синпхо на восточном побережье страны. Об этом Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщает в воскресенье, 28 января. Южнокорейские военные анализируют ситуацию и тесно координируют свои действия со США, чтобы отслеживать "дополнительные признаки провокаций" КНДР, указал Сеул.

Нынешний запуск со стороны Пхеньяна стал вторым за неделю. Государственные СМИ КНДР 24 января заявили о первых испытаниях крылатой ракеты нового типа "Пульхвасар-3-31". По данным южнокорейских военных, запущенные 24 января ракеты через некоторое время упали в море между Корейским полуостровом и Китаем.

В текущем месяце Пхеньян уже объявлял об успешном испытании гиперзвуковой ракеты, а также о системе подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23" - подводного беспилотного аппарата, который может быть оснащен ядерной боеголовкой. Независимых подтверждений существования системы "Хэиль-5-23" нет.

Санкции в отношении КНДР

Северная Корея находится под санкциями США и ООН из-за своей ракетной и ядерной программы и почти полностью изолирована на мировой арене. Запуск крылатых ракет формально не является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН по ядерной программе Пхеньяна. Тем не менее эти ракеты также могут нести ядерные боеголовки, и поэтому представляют потенциальную угрозу безопасности Южной Кореи, указывает агентство Yonhap.

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