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КНДР намерена приостановить отправку Сеулу шаров с мусором

Роман Сулима
2 июня 2024 г.

После запуска сотен воздушных шаров, к которым подвешены мешки с окурками, бытовыми отходами и пластиком, Пхеньян собирается взять паузу в отправке южному соседу "искренних подарков".

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Мусор из грузов воздушных шаров на улицах Южной Кореи
Содержимое грузов воздушных шаров, запущенных из Северной КореиФото: Yonhap via AP/picture alliance

Северная Корея временно прекратит отправлять воздушные шары с мусором через границу в сторону Южной Кореи, заявили власти КНДР в воскресенье, 2 июня. "Мы приостановим действия по разбрасыванию макулатуры за границей", - говорится в официальном сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК, KCNA), которое приводит информагентство AFP. 

Пхеньян назвал "тщательной контрмерой" свои действия последних дней, когда в сторону Сеула были направлены сотни воздушных шаров с подвешенными к ним мешками с окурками, бытовыми отходами и пластиком, именуемые им "искренними подарками". Однако КНДР возобновит эту акцию, если Южная Корея отправит "антисеверокорейские листовки" в сторону Пхеньяна, отмечается в сообщении.

Сеул пообещал принять "невыносимые" меры в ответ

Южная Корея заявила ранее в тот же день , что примет "невыносимые" меры против КНДР за отправку мусорных шаров через границу, пишет агентство Reuters. О том, как именно намерен отреагировать Сеул, не сообщается.

В течение суток с 31 мая по 1 июня южнокорейские военные сообщали об обнаружении над своей территорией более 700 воздушных шаров с мусором. Речь идет о втором подобном "запуске" за неделю - 28 и 29 мая КНДР запустила через южную границу около 260 воздушных шаров с аналогичным содержимым. Южнокорейские военные отметили, что никаких вредных субстанций в "грузах" не обнаружено.

В качестве ответной меры Сеул не исключает возобновления агитационных сообщений из установленных вблизи границы громкоговорителей, которые он прекратил в 2018 году после одного из редких переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник из офиса южнокорейского президента Юн Сок Ёля.

Обмен воздушными "посланиями" между соседями по полуострову

Власти КНДР ранее заявляли, что их "искренние подарки" южному соседу стали ответом на частое разбрасывание агитационных материалов и мусорных вещей в приграничном районе". Таким образом Северная Корея отреагировала на запуски южнокорейскими активистами воздушных шаров с листовками, критикующими руководство КНДР, рассказывающими о демократическом обществе на юге полуострова, а иногда и с USB-накопителями с музыкальными клипами южнокорейских поп-групп, которые запрещены на севере.

Предыдущие правительства Южной Кореи пытались помешать активистам проводить такие кампании, заявляя, что они не способствуют миру и угрожают безопасности жителей вблизи границы. Запрет на запуски воздушных шаров, введенный в 2021 году, позже был признан Верховным судом страны неконституционным, поскольку он нарушал свободу выражения мнений.

 

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