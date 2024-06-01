КНДР снова запустила воздушные шары с мусором в Южную Корею

Пхеньян объяснил запуск воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи ответом на южнокорейские шары с листовками и флешками. Сеул пригрозил ответными мерами, но это не остановило власти Северной Кореи.

КНДР вновь направила на территорию Южной Кореи воздушные шары с мусором, сообщили в субботу, 1 июня, южнокорейские вооруженные силы.

Накануне Сеул предупредил о контрмерах против подобных действий, после того как несколькими днями ранее Южная Корея обвинила КНДР в запуске через границу около 260 воздушных шаров с мешками, наполненными отработанными батарейками, окурками, навозом и прочим мусором.

Южнокорейские власти рекомендовали гражданам в случае обнаружения воздушных шаров не прикасаться к ним и сообщать о них властям.

Кроме того, правительство Южной Кореи разослало местным жителям текстовое предупреждение о "неопознанном объекте, предположительно являющемся северокорейскими пропагандистскими листовками". Согласно сообщению, объект был "обнаружен в воздушном пространстве вблизи Сеула, и в настоящее время им занимаются военные". Местных жителей призвали "воздержаться от отдыха на открытом воздухе".

Ответ КНДР на южнокорейские воздушные шары с листовками

Власти КНДР заявили, что их "искренние подарки" южному соседу стали ответом на частое разбрасывание агитационных материалов и мусорных вещей в приграничном районе". Таким образом Северная Корея отреагировала на запуски южнокорейскими активистами воздушных шаров с листовками, критикующимируководство КНДР, рассказывающими о демократическом обществе на юге полуострова, а иногда и с USB-накопителями с музыкальными клипами южнокорейских поп-групп, которые запрещены на севере.

Предыдущие правительства Южной Кореи пытались помешать активистам проводить такие кампании, заявляя, что они не способствуют миру и угрожают безопасности жителей вблизи границы. Запрет на запуски воздушных шаров, введенный в 2021 году, позже был признан Верховным судом неконституционным, поскольку он нарушал свободу выражения мнений.