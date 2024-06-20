У Путина и Кима теперь есть свои "секретные протоколы"

Кремль готов дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове, а если получится, то и в Азии в целом. Это может дорого обойтись Москве, считает Константин Эггерт.

Руководитель КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин, 18 июня 2024 года Фото: Gavriil Grigorov/dpa/picture alliance

Российская блогосфера предсказуемо разразилась язвительными постами по поводу договора о "стратегическом партнерстве", который Владимир Путин 19 июня подписал в Пхеньяне с Ким Чен Ыном во время визита в КНДР. Мол, на недавней памяти Россия обсуждала с Европейским Союзом безвизовый режим, а сегодня Кремль с радостью бросился в объятия "корейского Сталина".

Дугин, Ким и Сталин

Дополнительный повод для иронии подбросил российский философ Александр Дугин. Он заявил, что России нужна своя философия "чучхе". Это концепция "опоры на собственные силы", а, по сути, почти полной изоляции, придуманная дедом нынешнего северокорейского диктатора Ким Ир Сеном.

Смеяться на самом деле не над чем. Путинская Россия стремительно изолируется от мира и без предложений Дугина. А Сталина вспомнить действительно самое время. Договор Москвы и Пхеньяна не опубликован и, видимо, не будет. Даже пакт Молотова-Риббентропа был напечатан в газетах, и только протоколы о разделе сфер влияния в Европе были засекречены.

Путин заявил, что пхеньянский документ содержит положение об оказании взаимной помощи при нападении на одну из сторон. Если так, то означает ли это, что Россия будет готова вступить в войну на Корейском полуострове, если Ким решит напасть на Южную Корею и при этом, разумеется, обвинит Сеул в агрессии? У Южной Кореи всеобъемлющий договор о безопасности с Соединенными Штатами. На ее территории расквартированы десятки тысяч американских военных. Получается, что Кремль готов рискнуть войной с Америкой?

Константин Эггерт

Поскольку текста договора никто не видел, то остается очень слабая надежда, что это блеф. Но очень слабая. Судя по путинским намекам во время поездки в КНДР, он не только благодарен Киму за поддержку, но и рассчитывает на дальнейшие массированные поставки северокорейских снарядов для продолжения агрессии против Украины, в ответ на что готов снять любые остававшиеся до последнего времени запреты на передачу пхеньянскому режиму технологий создания баллистических ракет и, вероятно, совершенствования ядерного оружия. Таким образом российский режим демонстрирует готовность растоптать санкции ООН против Северной Кореи, которые Россия раньше поддерживала.

Путин ждет Бёрнса, но дождется отпора

Путин вновь использует уроки своего ленинградского детства, о которых он вспоминал почти четверть века назад в книге "От первого лица": слабый всегда должен бить первым, загнанный в угол - тем более. Он запугивает Запад возможным хаосом в Азии в надежде, что Вашингтон испугается и вновь отправит в Москву эмиссара - например, очень уважаемого в Москве директора ЦРУ Уильяма Бёрнса - чтобы попытаться договориться. Разумеется, в обмен на уступки по Украине. То есть российский режим пытается нанести удар по стратегическим интересам Вашингтона в Азии. Такого не было со времен войны во Вьетнаме. Но даже тогда Брежнев не шантажировал Вашингтон передачей технологий оружия массового поражения и ракетных технологий безответственным игрокам.

Путин, похоже, уверен, что к его угрозам хорошо отнесутся в Китае, ключевом союзнике России в войне против Украины и Запада. И действительно, Москва давит на Америку в Азии, а Пекин тут как бы не при чем. Расчет небезосновательный: в Кремле за последние три года активного сближения отлично разобрались, что нравится, а что не нравится Си Цзиньпину.

Однако для Вашингтона эти игры Москвы с Пекином и Пхеньяном совершенно неприемлемы. Американцы и их союзники и без перечитывания "От первого лица" увидят в агрессивной риторике Путина признак слабости, а не силы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже призвал обсудить на предстоящем в июле вашингтонском саммите альянса, как противостоять азиатским угрозам России. Радикальное расширение оборонного и разведывательного сотрудничества с такими партнерами НАТО, как Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия станет очевидным последствием путинского вояжа в Пхеньян. Но будут и другие.

Обострение на Корейском полуострове наверняка заметят в Дели

Заигрывание с ракетно-ядерными амбициями Пхеньяна выставляет российский режим в нелучшем свете в глазах многих потенциальных симпатизантов в Азии. И не только в окончательно порвавшей с ним Японии, но и в Южной Корее, которая несмотря на союз с США всегда старалась проводить "нюансированную" политику в отношении России. Теперь она может начать поставки оружия Украине. Более того, корейские новации Путина не понравятся многим до того сочувствовавшим ему представителям Глобального Юга.

Одно дело вместе с Кремлем не любить Америку и равнодушно взирать на войну в далекой и непонятной тебе Украине. Совсем другое - наблюдать как Путин ради этой войны раскачивает ситуацию на Корейском полуострове, да еще при молчаливом согласии Си Цзиньпина. Скажем, Индию это едва ли обрадует. В Москве полагают, что антиамериканизм и большие дисконты на поставки российских энергоносителей помогут преодолеть сомнения в мудрости новой политики России. Даже если так, Америка с союзниками теперь твердо считают Россию врагом и в Азии тоже. И не обратить внимание на это не получится даже у Нарендры Моди, только что переизбранного премьер-министром Индии на новый срок.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde" . Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт , в Telegram .

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