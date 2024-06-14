  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

Сеул: КНДР передала России 5 млн артиллерийских снарядов

Александра Иванова
14 июня 2024 г.

В Минобороны Южной Кореи полагают, что Владимир Путин во время визита в Пхеньян будет обсуждать с Ким Чен Ыном дальнейшие поставки вооружений из КНДР в Россию.

https://p.dw.com/p/4h2Nl
Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын в Москве в сентябре 2023 года
Владимир Путин и Ким Чен Ын в Москве в сентябре 2023 годаФото: Vladimir Smirnov/AFP

Северная Корея отправила в Россию контейнеры, в которых может содержаться около пяти миллионов артиллерийских боеприпасов. Такое заявление сделал министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик в беседе с агентством Bloomberg в пятницу, 14 июня.

Сеул зафиксировал по меньшей мере 10 000 грузовых контейнеров, которые переправляли из КНДР в Россию, указал министр. По его словам, президент РФ Владимир Путин, вероятно, постарается согласовать дальнейшие поставки во время своего визита в Пхеньян, намеченного на ближайшее время.

"Ожидается, что Путин будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Северной Кореей в сфере безопасности, особенно в области военных поставок, таких как поставки артиллерийских снарядов, которые необходимы, чтобы воспользоваться шансом на победу (в войне против Украины. - Ред.)", - цитирует Шина агентство. По данным главы Минобороны Южной Кореи, Пхеньян отправил в Россию также десятки баллистических ракет.

В ответ Москв передала Северной Корее технологий, которые должны помочь ей в реализации планов по развертыванию множества спутников-шпионов, а также обычных вооружений, таких как танки и самолеты, утверждается в публикации.

Планируемый визит Путина в Северную Корею

10 июня газета "Ведомости" со ссылкой на дипломатический источник написала, что "президент Владимир Путин в течение ближайших недель последовательно посетит Северную Корею и Вьетнам". "Будут обсуждаться решение проблемы со взаиморасчетами и налаживание турпотоков", - говорилось в публикации. Факт подготовки визита президента РФ в Пхеньян подтвердил изданию, в частности, посол России в Северной Корее Александр Мацегора. Поездка Путина в КНДР станет первой с 2000 года.

В агентстве Bloomberg полагают, что число боеприпасов, которые Северная Корея предоставила России после визита главы КНДР Ким Чен Ына в Москву в сентябре 2023 года, намного превосходит объемы поставок Киеву боеприпасов со стороны США и ЕС. "Это позволило кремлевским войскам обстреливать Украину, которая была вынуждена экономить боеприпасы из-за истощения их запасов, когда Конгресс США задерживал  помощь", - указывают авторы.

Как Москва, так и Пхеньян отрицают поставки вооружений из КНДР в РФ. Однако коммерческие спутниковые снимки и разведданные правительства США говорят о том, что российские грузовые суда регулярно курсируют между некогда бездействующим северокорейским портом Нанджин, расположенным на границе России и КНДР, и небольшим портом (бывшей советской базой для подводных лодок), расположенным рядом с поселком Дунай под Владивостоком.

По утверждению Белого дома, вооружения, которые поступают из КНДР в Россию по этому маршруту, потом перевозят по железной дороге за тысячи километров, в город Тихорецк, для дальнейшего использования в Украине.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

На китайско-северокорейской границе

Мост в Северную Корею

Мост в Северную Корею

Съемочная группа агентства Reuters посетила приграничную зону Китая с Северной Кореей. Похоже, у КНДР не получается ладить даже со своим соседом и покровителем.
Политика19 апреля 2017 г.9 фото
external

Встреча Путина и Ким Чен Ына: что привез для Кремля бронепоезд из Пхеньяна? DW Новости (12.09.2023)

Встреча Путина и Ким Чен Ына: что привез для Кремля бронепоезд из Пхеньяна? DW Новости (12.09.2023)

Ким Чен Ын приехал в своем бронепоезде из Пхьеньяна во Владивосток, где находится Владимир Путин. Это первая зарубежная поездка северокорейского лидера за четыре года, о которой известно. Одной из тем встречи, вероятно, станут поставки вооружений из КНДР в Россию.
Политика12 сентября 2023 г.31:51 мин.
Путин во время онлайн совещания с лидерами стран ОДКБ, январь 2022 года

Комментарий: Надорвалась на войне - Россия продолжает терять союзников

Комментарий: Надорвалась на войне - Россия продолжает терять союзников

Прежние союзники продолжают отворачиваться от Кремля. Из всех былых "друзей" путинской России верными останутся только Иран да Северная Корея, предсказывает Иван Преображенский.
Иван Преображенский
Иван Преображенский
Колонка
Конфликты23 февраля 2024 г.
Показать еще