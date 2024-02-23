Надорвалась на войне - Россия продолжает терять союзников

Союзников по ОДКБ у Путина становится все меньше Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin/Sputnik/imago images

Премьер-министр Никол Пашинян заявляет, что членство членство Армении в Организации договора о коллективной безопасности фактически заморожено. Узбекистан в свою очередь за неделю до этого де-факто объявил, что присоединяется к западным санкциям против России. На фоне временных успехов в реальной войне в Украине, Кремль продолжает сдавать позиции на постсоветском пространстве.

Путин забыл старых друзей

Кремль умело манипулирует общественным мнением не только в России. Последнее время одной из главных тем и в медиа, и в дискуссиях политиков являются неудачи Украины на фронте, где она, из-за уже многомесячной задержки помощи от США и отчасти от Евросоюза, вынуждена была в конце прошлого года перейти к обороне, а теперь еще и потеряла укрепрайон в Авдеевке.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Но у Кремля больше фронтов, чем один. Видимая часть айсберга - это агрессия против Украины. На нижнем же ярусе российская ледяная глыба идет трещинами, от нее один за другим откалываются былые союзники. Яркий пример - ситуация в Армении, которая показывает нам, что в реальности Россия влияние не наращивает, а теряет. Наращивая усилия на главном фронте, она продолжает оголять тылы. Среди ее союзников остаются только те, кто может продать ей оружие, другие отношения для Кремля утратили всякую ценность.

Итак, Армения, по словам ее премьера Никола Пашиняна, наконец, фактически прекратила свое членство в ОДКБ, хотя пока и не обсуждает будущее российской военной базы в Гюмри. Организация договора коллективной безопасности, в свое время позиционировавшаяся как аналог НАТО, не помогла Армении во время двух последних коротких карабахских войн. И сейчас не оказывает поддержки, несмотря на регулярные боевые столкновения на границе с Азербайджаном.

Разочарование армян очевидно, и отказываются от российского покровительства они не от хорошей жизни. Просто стало ясно, что у России, даже если бы она захотела, нет ресурсов, чтобы защитить бывшего союзника.

Кремль больше не отмажет

Другая новость из того же ряда, что и выход Армении из ОДКБ - решение Узбекистана де-факто подключиться к направленным против российского военного и экономического потенциала западным санкциям. Узбекский парламент в первом чтении уже принял законопроект, который запретит банковские операции в стране для подсанкционных физических и юридических лиц. Читай, для россиян, которых в американских и европейских санкционных списках уже тысячи. Причина появления законопроекта в том, что на Узбекистан, очевидно, опасается вторичных санкций со стороны США и ЕС. Подобные меры, в более мягкой, правда, форме, вводил ранее и Казахстан.

Казалось бы, сотрудничество с Россией еще несколько лет назад для стран Центральной Азии было настолько важно, что они наверняка отдали бы предпочтение российскому зонтику безопасности. Если не для страны в целом, то уж точно для представителей крупного бизнеса и узбекского чиновничества. Однако эта схема больше не работает. Узбекистан не смог вытащить из-под санкций даже своего самого состоятельного и известного в мире соотечественника - миллиардера Алишера Усманова. То есть, не просто мелкого бизнесмена, а человека, про которого злые языки говорят, что, как минимум в прошлом, он мог служить лондонским, берлинским и московским "кошельками" для коррумпированных узбекских элит.

Вернуть утраченное Путину не удастся

Все это явные признаки стремительного распада того, что принято называть постсоветским пространством. Его "хоронили" уже много раз. Но теперь речь идет о прекращении его существования как сообщества, в котором традиционно доминирует Россия.

Вне зависимости от положения на российско-украинском фронте, даже в случае частичной успешности путинской агрессии, перемены на Кавказе и в Центральной Азии повернуть вспять Путину уже не удастся. Он так зациклен на своей ненависти к Украине за ее попытку уйти из-под его контроля, что за время войны растерял всех остальных бывших "братских" сестер, как назывались в гимне СССР входившие в его состав республики. Но свято место пусто не бывает: роль Кремля перейдет к Китаю, Турции, США или ЕС - в зависимости от степени их усилий.

Так что в следующей, если она состоится, войне России с остальным миром, ей уже не рассчитывать даже на нейтралитет своих соседей. Иран и Северная Корея - вот единственные друзья Путина, правда, только до тех пор, пока ему есть чем платить за эту дружбу, покупая любовь диктаторов вместе со снарядами и ракетами.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: