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ЦТАК: Путин согласился встретиться с Ким Чен Ыном в КНДР

Сергей Гуща
14 сентября 2023 г.

Президент РФ Владимир Путин "с удовольствием принял приглашение" посетить КНДР, сообщило северокорейское агентство.

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Ким Чен Ын и Владимир Путин на космодроме Восточный
Ким Чен Ын и Владимир Путин на космодроме ВосточныйФото: Mikhail Metzel/Russian President Press Office/dpa/picture alliance

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение северокорейского диктатора Ким Чен Ына посетить КНДР "в удобное время". "Путин с удовольствием принял приглашение и подтвердил свою волю неизменно продолжать историю и традиции дружбы между Россией и КНДР", - сообщило в ночь на четверг, 14 сентября, государственное агентство ЦТАК.

Путин и Ким Чен Ын встречались 13 сентября на космодроме Восточный на российском Дальнем Востоке. Посетить КНДР Ким предложил президенту России во время официального ужина с ним. Перед этим они общались в ходе осмотра космодрома Восточный, после чего провели переговоры сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет.

Ранее в среду пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможном ответном визите президента РФ в Пхеньян заявил, что "таких планов пока нет".

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