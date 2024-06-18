Путин поблагодарил КНДР за поддержку войны против Украины

Президент РФ прибывает с государственным визитом в Северную Корею по приглашению Ким Чен Ына. Во время визита ожидается подписание договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

Президент России Владимир Путин накануне визита в Северную Корею поблагодарил Пхеньян за поддержку войны РФ против Украины. "Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции (СВО) на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты и взгляды на площадке Организации Объединенных Наций", - говорится в статье Путина для северокорейской газеты "Нодон Синмун", обнародованной на сайте Кремля во вторник, 18 июня.

Путин выразил надежду на то, что России и КНДР "общими усилиями удастся вывести двустороннее взаимодействие на еще более высокий уровень". По его словам, Россия и КНДР продолжают "активно развивать многоплановое партнерство".

Договор о стратегическом партнерстве

Прибытие Путина в КНДР с государственным визитом ожидается вечером 18 июня. Он приезжает по приглашению руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына, посетившего Россию в сентябре прошлого года. Это уже второй визит Путина в КНДР в должности президента. Первый раз он посетил эту страну в 2000 году по приглашению тогдашнего северокорейского руководителя Ким Чен Ира.

Северная Корея, десятилетиями находящаяся под санкциями США и ООН, редко принимает иностранных государственных лидеров. Запад обвиняет Пхеньян в поставках оружия и боеприпасов России для войны против Украины. В настоящее время Путин изыскивает пути пополнения истощившихся арсеналов.

По сообщению российских СМИ, в ходе визита президента РФ в КНДР лидеры двух стран подпишут ряд "важных документов", в том числе договор о "стратегическом партнерстве".

США и Украина обеспокоены визитом Путина в КНДР

США выразили обеспокоенность по поводу намечающегося углубления отношений между КНДР и Россией и возможных последствий этого для безопасности Украины и Южной Кореи. "Мы знаем, что северокорейские баллистические ракеты по-прежнему используются для нанесения ударов по украинским целям. Это может дать известный момент взаимодействия, который способен отразиться на безопасности на Корейском полуострове", - заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что визит российского президента в КНДР демонстрирует, насколько Путин зависит от авторитарных лидеров. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что лучшим ответом на визит Путина в КНДР станет "дальнейшее укрепление дипломатической коалиции за справедливый и прочный мир в Украине и поставка Украине новых ЗРК Patriot и боеприпасов".

Путин после начала войны против Украины резко сократил количество зарубежных поездок. Россия в настоящее время находится под широкими международными санкциями, а сам Путин стал для большинства западных стран персоной нон грата. Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.