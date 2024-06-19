Россия и КНДР подписали договор о стратегическом партнерстве

Договор между РФ и КНДР в числе прочего предусматривает оказанием взаимной помощи в случае агрессии. На Западе опасаются дальнейшего расширения военного сотрудничества РФ и КНДР на фоне войны в Украине.

Президент России Владимир Путин и руководитель КНДР Ким Чен Ын подписали в Пхеньяне договор о дальнейшем углублении сотрудничества между двумя странами. В числе прочего документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников, сообщил Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном в среду, 19 июня.

В этой связи российский президент обратил внимание на заявления США и других стран НАТО о поставках Украине высокоточных систем вооружений большой дальности, истребителей F-16 и другого аналогичного вооружения и техники для нанесения ударов по российской территории. "Это не только заявление, это уже происходит, и все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств", - подчеркнул Путин.

Запад опасается расширения военного сотрудничества РФ и КНДР

Подписанный в Пхеньяне договор о всеобъемлющем стратегическим партнерстве заменит основополагающие документы, подписанные СССР и РФ с Северной Кореей в 1961, 2000 и 2001 годах, и станет "фундаментальным документом, который ляжет в основу двусторонних отношений на длительную перспективу", - сообщили российские СМИ. Запад опасается, что он приведет к дальнейшему углублению военного сотрудничества России и КНДР на фоне войны РФ против Украины.

По сведениям США, стороны еще в прошлом году договорились о поставках России северокорейских ракет и боеприпасов, предположительно, в обмен на передачу КНДР ключевых военных технологий. И Россия, и Северная Корея отрицают факт поставки северокорейских вооружений в РФ. Ожидается, что по результатам визита Путина в КНДР Северная Корея нарастит поставки боеприпасов в РФ.

Пхеньян решительно поддерживает войну России против Украины

Владимир Путин находится в Северной Корее с государственным визитом. Это его первая поездка в КНДР с 2000 года. Ким Чен Ын по случаю подписания договора о стратегическом партнерстве приветствовал начало "новой эры" в двусторонних отношениях и решительно поддержал политику России, включая войну РФ против Украины. "Северная Корея выражает российскому правительству полную поддержку и солидарность" на фоне войны в Украине, заявил он.

Путина привестствуют в Пхеньяне Фото: GAVRIIL GRIGOROV/AFP/Getty Images

В ответ Путин поблагодарил Ким Чен Ына за систематическую и непоколебимую поддержку и пригласил его посетить Москву. Путин и Ким провели двухчасовую встречу "с глазу на глаз", хотя первоначально планировалось, что она продлится около часа. Главы двух государств продолжат беседовать друг с другом во время неформальной прогулки по резиденции "Кымсуан" и за чаепитием.

Ранее Путин и Ким Чен Ын провели полуторачасовые переговоры в широком составе с участием членов делегаций двух стран. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на переговорах обсуждались наиболее важные и чувствительные вопросы.

Обмен подарками

Лидеры двух стран обменялись друг с другом подарками. Путин преподнес Ким Чен Ыну новый автомобиль "Аурус", адмиральский кортик и сервиз, а тот подарил российскому президенту "несколько художественных произведений".

Юрий Ушаков не стал уточнять, что именно было презентовано Путину, сказав лишь, что подарки "связаны с изображением нашего президента". "Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты", - рассказал он.